انتقال پادگان های ارتش به خارج از تبریز/ استقرار هوانیروز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ میر حیبیب میربیرنگ در آستانه 29 فروردین، روز ارتش و در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: مکان یابی پادگان های جدید ارتش در تبریز نهایی شده و احداث سازه های موردنیاز در مکان های جدید شروع شده اما انتقال سربازان به پادگانی که فعلا آماده نیست، غیرممکن است.

وی با اشاره به توافق ارتش با شهرداری و دیگر ارگان های تبریز اظهار داشت: پس از انتقال پادگان های چهارگانه ارتش که در هسته مرکزی تبریز واقع شده اند، بخشی از فضای آزاد شده در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا به پارک، فضای سبز و تفرجگاه تبدیل شود ضمن اینکه بخش دیگری از این فضا به عنوان مناطق تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان ساخت وساز در پادگان های جدید که در حومه تبریز واقع شده است را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: تعامل بیش از گذشته استاندار و سایر مسئولان دستگاه های اداری آذربایجان شرقی در تحقق سریع انتقال پادگان های ارتش به خارج از محدوده شهری تبریز کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن مراکز نظامی در هسته مرکزی شهر تبریز باعث اختلال در آمد و شد و نیز ایجاد ترافیک سنگین شده است، خاطرنشان کرد: با انتقال پادگان های ارتش به خارج از شهر تبریز، بافت این کلانشهر زیبا و مشکلات ترافیکی مرتفع خواهد شد.

ارتش، آماده دفاع از مرزهای ایران است

عضو شورای تامین اذربایجان شرقی در بخش دیگری از این گفتگوی خبری به تقدیم حدود هفت هزار شهید و هفت هزار ایثارگر توسط لشکر 21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره و تاکید کرد: این لشکر همیشه سرافراز آماده تر از همیشه در کنار نیروهای مسلح دیگر از جمله سپاه و بسیج آماده انجام دفاع از سرحدات میهن اسلامی ایران است.

امیر سرتیپ میربیرنگ با بیان اینکه نیروهای لشکر 21 حمزه آذربایجان به همراه مرزبانان نیروی انتظامی در مرزهای شمال غرب کشور مستقرند، اظهار داشت: روزانه دیده بانی ماموران ارتش از آن سوی مرزها برای بررسی و اتخاذ تصمیم در اختیار رده های بالای تصمیم گیر کشورمان قرار می گیرد.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر 21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان گفت: مردم کشورمان مطمئن باشند ارتش قهرمان در کنار نیروهای مسلح دیگر اکنون از چنان اقتداری برخوردار است که دشمن جرات چپ نگاه کردن به ایران را ندارد.

تغییر در ساختار نزاجا افزایش سرعت عمل ارتش را به دنبال دارد

وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره کیفیت تغییر در ساختار نیروی زمینی ارتش که اخیراً به مورد اجرا در آمده است، گفت: با توجه به تهدیدات اخیر نیروهای فرامنطقه ای و بروز جنگ در افغانستان و عراق و لشکرکشی های ناتو و آمریکا به منطقه، نیروی زمینی ارتش دست به تغییراتی در ساختار خود زده است تا در جنگ های احتمالی آینده به سرعت وارد عمل شود.

امیرسرتیپ بیرنگ اضافه کرد: بر همین اساس علاوه بر تداوم انجام وظیفه قرارگاه های عملیاتی در استان های محتلف کشور، تیپ های لشکری به عنوان تیپ هایی مستقل، دستورات قرارگاه های تاکتیکی را دریافت و با تصمیم مستقیم تهران وارد عمل خواهند شد.

وی با بیان اینکه تغییر ساختار اخیر در نیروی زمینی ارتش، سرعت عمل و قدرت تحرک این نیرو را تا پنج برابر افزایش می دهد، ارتقای تیپ های لشکر 21 حمزه آذربایجان از جمله تیپ سه پیاده لشکر مزبور واقع در مرند از توابع آذربایجان شرقی را در این راستا ارزیابی کرد.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر21 حمزه سیدالشهدا آذربایجان ضمن تشریح سیر اتفاقات منتهی به نامگذاری 29 فروردین به نام روز ارتش، فرزندان ایران در قالب ارتش را علاقمندان به خط امام(ره) و رهبری دانست و با تاکید بر اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتوانه قوی حفاظتی کشور است، افزود: نیروهای ارتشی فداییان ملت و استحکام بخش پایه های امنیتی کشورمان هستند و همین موضوع باعث خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان شده است.

یگان های نمونه ارتش، 29 فروردین اقتدار خود را به نمایش می گذارند

وی با تبیین برنامه های روز ارتش در آذربایجان شرقی ،برگزاری رژه باشکوه یگان های نمونه ارتش در تبریز و سایر شهرها را مهم ترین این برنامه ها خواند و گفت: سخنرانی قبل از خطبه های این هفته نماز جمعه توسط فرمانده لشکر 21 حمزه در تبریز، گرامیداشت یاد و نام شهید امیر دکتر رحمان فروزنده، فرمانده فقید لشکر 21 حمزه آذربایجان در بین دو نیمه بازی امروز تیم های تراکتورسازی و سپاهان و تجلیل از فرزند این شهید، راهپیمایی خانوادگی، صعود به قلل منطقه و تجلیل از خانواده شهدای ارتش از دیگر برنامه های 29 فروردین امسال توسط لشکر 21 حمزه آذربایجان است.

یگان پروازی هوانیروز در تبریز مستقر می شود

فرمانده لشکر 21 حمزه آذربایجان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت استقرار یگان پروازی هوانیروز به عنوان بخشی از یگان های رزمی نیروی زمینی ارتش گفت: ایجاد پایگاه مورد اشاره به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده و هم اکنون علاوه بر اتمام بخشی از عملیات ساختمانی پایگاه، یگان ها و خدمه پروازی در آن مستقر شده و به انجام ماموریت می پردازند.

وی وجود معارضان زمین پایگاه پروازی هوانیروز ارتش در تبریز را یادآور شد و از مساعدت استانداری آذربایجان شرقی در اعطای زمین معوض به معارضین برای جلوگیری از حقوق آنان و نیز ادامه عملیات عمرانی پایگاه یادشده خبر داد.

دکترین ارتش، دفاعی است

امیرسرتیپ میربیرنگ، دکترین نیروهای مسلح کشورمان از جمله ارتش در مقابل دشمنان را دفاعی خواند و افزود:در چنین شرایطی تمام مهمات نیروهای مسلح، به دست جوانان فعال در صنعت دفاعی کشورمان تولید می شود و ساخت این مهمات مطابق استانداردهای پیشرفته نظامی دنیاست.