آخرین وضعیت اصلاح قرارداد کرسنت/ باید با بخشهای مختلف توافق شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی در تهران با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه با تکمیل طرح توسعه تمامی میادین گازی بویژه پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه گاز ایران 700 میلیون متر مکعب افزایش می یابد، گفت: در حال حاضر مذاکراتی با برخی از شرکتهای بین‌المللی و صادر کنندگان خارجی برای صدور گاز ایران آغاز شده است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در برخی از مذاکرات برای صادرات گاز با طرفهای خارجی توافق نهایی حاصل شده است، تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی محدود به یک بازار بین المللی نبوده و بر این اساس در شرق کشور قرارداد صادرات گاز به پاکستان در غرب مذاکراتی با ترکیه، عراق و سوریه و در جنوب کشور رایزنی هایی با برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در حال انجام است.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه علاوه بر صادرات بخشی از گاز تولیدی ایران برای گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها، تزریق به مخازن نفتی و توسعه صنایع میان دستی نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بجز رژیم اسرائیل آمادگی صادرات گاز به تمامی کشورهای جهان را دارد.

آخرین وضعیت اصلاح قرارداد کرسنت در دولت

وزیر نفت در پاسخ به سئوال مهر در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قرارداد کرسنت در دولت توضیح داد: این قرارداد در سنوات گذشته امضا شده است که متاسفانه منطق و عدالت در این قرارداد گازی رعایت نشده بود.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با یادآوری اینکه اجرای قرارداد کرسنت در دولت نهم و دهم متوقف شده بود، تاکید کرد: هم اکنون رسیدگی به مباحث قراردادی در حال رسیدگی و انجام است.

وی با اعلام اینکه ایران آمادگی صادرات گاز به تمامی کشورها در صورت حفظ منابع ملی دو طرف را دارد، اظهارداشت: بر این اساس مذاکراتی با برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای صادرات گاز آغاز شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون اصلاح قرارداد کرسنت مسیر خود را در دولت طی می کند، گفت: اصلاح این قرارداد گازی به امور حقوقی ریاست جمهوری واگذار شده است اما ایران برای صادرات گاز به تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس آمادگی دارد.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه برای صادرات گاز به کشورهای مختلف توسط ایران یک فرمول مشخص تعریف شده است، گفت: برای اصلاح این قرارداد باید توافق با بخشهای مختلف انجام شود.

قیمت و شرایط بازار نفت غیر عادی نیست

به گزارش مهر میرکاظمی در ادامه در تشریح آخرین وضعیت قیمت جهانی نفت در بازارهای بین المللی، اظهار داشت: قیمت نفت باید بر اساس اصول عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تعیین شود.

رئیس اوپک با بیان اینکه اگر قیمت نفت 35 دلار بود هیچ کشوری اعتراض نمی کرد، ادامه داد: اما در شرایط فعلی با افزایش قیمت جهانی نفت به 120 دلار همه کشورها اعتراض می کنند و این در حالی است که سازوکار قیمتهای نفت در بازار تعیین می شود.

وی با تکید بر اینکه شرایط بازار جهانی نفت غیر عادی به نظر نمی رسد، افزود: هم اکنون نسبت به سال 1970 میلادی قیمت واقعی هر بشکه نفت معادل 12 دلار است.

میرکاظمی با اشاره مقایسه قیمت جهانی نفت و طلا، افزود: در مقایسه با سال 1970 میلادی قیمت هر اونس طلا از 35 دلار در شرای فعلی به 1460 دلار افزایش یافته است.

وزیر نفت قیمت 115 دلار فعلی نفت را منطقی ارزیابی و یادآور شد: هم اکنون میزان درآمد مالیاتی برخی از کشورهای اروپایی برای واردات نفت و سایر فرآورده های نفتی صد درصد بیش از کل درآمد نفت سازمان اوپک است.

میرکاظمی همچنین در خصوص مشکلات بوجود آمده در دریافت پول صادرات نفت به هند گفت: در خصوص اختلافات بانکی بوجود آمده بین دو کشور متمدن ایران و هند برخی از قدرت های غربی باید پاسخگو باشند.

به گفته وی، در این اختلاف چه کسانی برای این دو کشور محدویتهای بین المللی اعمال می کنند و چرا نباید هند بتواند پول نفت خریداری شده را به ایران پرداخت کند.