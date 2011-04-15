برگزاری نشست ارومیه تصمیم ملی است

احمد علیرضا بیگی در حاشیه نشست شورای مسکن آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: حتماً صلاحدیدهایی در انتخاب ارومیه به عنوان میزبان این نشست بوده است.

وی تصمیمگیری در انتخاب ارومیه به عنوان میزبان نشست یادشده را یک تصمیم کلان عنوان کرد و گفت: چرا وقتی آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تبریز سفر می کند توجهی نمی کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: شاید ضرورت داشته است که نشست سه جانبه وزیران امورخارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و ایران در ارومیه برگزار شود.

بیگی در پاسخ به این سئوال که چرا آذربایجان شرقی در این نشست حضور فعالی ندارد گفت: مسائل مربوط به دیپلماسی خارجی موضوعاتی ملی بوده و در اختیار استان نیست.

نشست سه جانبه وزیران امورخارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه قرار است فردا به میزبانی ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی برگزار شود.