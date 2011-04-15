توزیع مناسب امکانات اقتصادی برای کاهش بیکاری و تحقق جهاد اقتصادی ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محمدباقر قدوسی در خطبه های این هفته نمازجمعه کرج ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: گسترش قیامهای آزادیخواهانه مردم مسلمان منطقه نتیجه یک بیداری اسلامی است.

وی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان کرج با اشاره به گسترش موج بیداری در میان مردم مسلمان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و واکنش منفی سران زورگوی این کشورها و دولتهای غرب گفت: روح اصلی این حرکت تلاش برای احیاء باورهای اصیل دینی و بازگشت به قانون است و سران این کشورها سعی دارند تا جریان اصلی این قیامها را با دسایس مختلف منحرف کنند و نگذارند تا شعار اصلی این قیامها که سرنگونی طاغوتهای زمان است به گوش دنیا برسد.

خطیب نمازجمعه این هفته شهرستان کرج افزود: حضور نیروهای نظامی آل سعود در بحرین و در کنار آل خلیفه و حضور ناوگان پنجم دریای آمریکا در منطقه و نشان دادن اختلاف شیعه و سنی در این کشور به عنوان عامل اصلی اختلاف نشان از تلاش بی وقفه سران طاغوت و همدستی غربیها برای انحراف اصلی قیامهای مردم منطقه است.

سران دیکتاتور کشورها بدانند نابودی آنها حتمی است

حجت الاسلام قدوسی گفت: چه غربیها و همدستان ظالمشان بخواهند و چه نخواهند این موج بیداری اسلامی که نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران و سخنان گهربار امام راحل است که فرمودند اگر برای خدا قیام کردید خدا شمار را نصرت می دهد و این وعده الهی است، درحال گسترش است و سران دیکتاتور این کشورها باید بدانند که در صورت مقابله با این قیامها نابود خواهند شد و جز نام ننگ چیزی برایشان باقی نمی ماند.

امام جمعه موقت کرج در ادامه به نامگذاری این سال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این نامگذاریها کاملا حساب شده هستند و اگر به نامهای سالهای گذشته دقت کنید این مسیر کاملا مشخص و جهت دار را می توانید ببینید.

همه برای تحقق جهاد اقتصادی عزم خود را به کار ببندند

خطیب نمازجمعه این هفته شهرستان کرج افزود: مهمترین راه مبارزه با آمریکا این است که در راه تحقق این پیام همه یکدل و همراه تلاش جهادی برای توسعه اقتصاد کشور داشته باشیم و در این راه لازم است هرکسی در هر پست و مقامی که دارد عزمی جدی داشته باشد.

حجت الاسلام قدوسی، توزیع مناسب امکانات اقتصادی از سوی متمولین جامعه برای کاهش آمار بیکاری، حضور جدی تر دستگاههای علمی کشور در این میدان و همدلی و همراهی مسئولین را از دیگر عوامل مهم تحقق این پیام مهم دانست.

امام جمعه کرج، آغاز ایام فاطمیه و شهادت بانوی بزرگ اسلام را از دیگر وقایع در پیش روی دانست و بر بکارگیری اندیشه های این بانوی بزرگوار در راه تحقق آرمانهای دینی و زمینه سازی ظهور فرزند ایشان حضرت صاحب الزمان(عج) تاکید کرد.

خطیب نمازجمعه این هفته شهرستان کرج در ادامه خطبه های خود به 29 فروردین روز ارتش اشاره کرد و گفت: مجاهدتهای فداکارانه ارتشی ها در دوران دفاع مقدس گواه اخلاص آنان در باور به اهداف انقلاب اسلامی و تحقق آنها بود و امروز نیز ما باید ارتشی آماده و فداکار برای دفاع از مرز و بوم عزیزمان داشته باشیم.