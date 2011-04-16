به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سالاری با اشاره به صدور حکم حبس ابد برای تبعه نیجریه ای در کرمان اظهارداشت: در جلسه دادرسی برای دفاع از حقوق قانونی متهم، وکیل تسخیری تعیین و پس از دفاع وی حکم از سوی این شعبه صادر شده است.

این مسئول قضایی ادامه داد: نامبرده 14 کیلو کراک را به طور بسیار ماهرانه ای جازسازی کرده بود که با هوشیاری پلیس مبارزه با مواد مخدر فرودگاه کرمان به دام افتاد.

وی اضافه کرد: متهم "پال" نام دارد که اهل غنا و مقیم نیجریه است و در زمان حضور در فرودگاه کرمان در حین انتقال مواد مخدر به تهران دستگیر شده است.



