میراث فرهنگی البرز در سال جاری 5 درصد اشتغال ایجاد می کند

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی با کار، همت و تلاش مضاعف ثابت می کنیم که می توانیم به خواسته های رهبر خود جامه عمل بپوشانیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: نامگذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی امید را برای رونق اقتصادی نزد همگان به ویژه در حوزه های میراث فرهنگی دوچندان کرده است.

پوینده افزود: این اقدام در نامگذاری سال ها نشان می دهد که مقام معظم رهبری توجه و تاکید ویژه ای بر اولویت دادن به مسائل اقتصادی ملی دارند.

وی بیان کرد: این اداره کل با جدی گرفتن سهم بهره وری در رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد پنج درصدی اشتغال از 60 هزار شغل پیش بینی شده را درسال 90 در حوزه های مرتبط (بخش خصوصی) استان خواهد داشت.

حمایت از بخشهای سرمایه گذاری از اولویتهای میراث فرهنگی البرز

این مسئول یادآور شد: این اداره کل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی کمک به بخش خصوصی و حمایت از بخش های سرمایه گذاری را از اولویت برنامه های خود قرارداده است که با اولویت قراردادن فرمایشات رهبری و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این زمینه می توانیم امسال آغاز کننده گام های مثبتی در زمینه توسعه بخش گردشگری، صنایع دستی باشیم که با پویایی این بخش هامی توانیم نقش مهم و بسزایی در اشتغال استان ایفا کنیم.

پیش بینی اعتبار 12 میلیارد تومانی برای اداره کل میراث فرهنگی

وی در پایان از تدوین برنامه های سال 90 و ارسال آن به استانداری خبر داد و گفت: اعتبار پیش بینی شده بالغ بر 12 میلیارد تومان است که پس از بررسی و ابلاغ آن عملیات عملی را شروع خواهیم کرد.

وی افزود: در سال جهاد اقتصادی باتلاش همکاران، شهروندان که میراث داران واقعی هستند، شاهد رشد زیرساختی استان در حوزه های گردشگری، اقامتی، رفاهی و تفریحی و اهتمام ویژه جهت انجام و تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهند بود.