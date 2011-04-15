۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

سیره عملی استاد مطهری تبیین می‌شود

"شهید مطهر" عنوان ویژه برنامه سالروز شهادت استاد شهید مطهری و روز معلم در رادیو معارف است که به تبیین سیره عملی استاد شهید مرتضی مطهری اختصاص دارد .

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشه‌های استاد در مسائل روز، گستره آن، شخصیت علمی و اجتماعی و رفتار و سیره‌ عملی استاد شهید از جمله محورهای موضوعی این برنامه هستند.

کارشناسی، قطعاتی از سخنان استاد، سخنان امام و مقام معظم رهبری در رابطه با شهید مطهری از بخشهای این برنامه عنوان شده اند.

در این برنامه از کارشناسی استاد هدایتی و فرزندان استاد شهید، علی و محمد مطهری نیز بهره گرفته می‌شود.

این برنامه به همت گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف تهیه و روز 12 اردیبهشت از ساعت 11:15 به مدت 45 دقیقه پخش می‌شود.

