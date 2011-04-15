حوادث بحرین دردناکترین موضوع سیاسی روز دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر در نور، حجت الاسلام سید حسین امیری در خطبه های امروز نمازجمعه نور با اشاره به مشکلات امروز مردم مظلوم بحرین گفت: یکی از دردناک ترین مسئله امروز دنیا است که تمامی رسانه های دنیا، در مقابل ظلم های روی بحرین سکوت کردند.

وی خاطرنشان کرد: طراح امروز ظلم های وارده بر ملت مظلوم بحرین، آمریکا و کشورهای غربی است.

امیری با بیان اینکه استکبار از مستقل شدن بحرین ترس دارد، تصریح کرد: از این رو حتی به قیمت از بین بردن مردم، بحرین را زیر سلطه خود در خواهد آورد.

خطیب جمعه نور با اعلام اینکه ملت های امروز منطقه با درس گرفتن از جمهوری اسلامی ایران هوشیار و بیدار شدند، گفت: به زودی استکبار و آمریکا توسط همین مردم مسلمان هوشیار، نابود خواهند شد.

وی به سال جهاد اقتصادی نام گرفته از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: برای مجاهدت اقتصادی تمامی مسئولین و مردم، همگان باید تلاش کنند.

امام جمعه نور، اهمیت موضوع جهاد اقتصادی را از سوی مقام معظم رهبری مهم دانست و خاطرنشان کرد: همگان باید برای رفع مشکلات معیشت مردم و اقتصاد جامعه بیش از پیش همت کنند.



