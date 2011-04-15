۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

امام جمعه چناران:

عزت هر ملتی در گرو قدرت معنوی و علمی آن است

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه چناران گفت: عزت هر ملتی در گرو قدرت معنوی، علمی و دفاعی آن ملت است و نیروهای مسلح مظهر این قدرت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های این هفته جمعه چناران با اشاره به روز ارتش اظهار داشت: وظیفه ارتشیان ارتقای آموزش، انضباط، اخلاق والای اسلامی، ایمان روز افزون و قدرت آمادگی دفاعی است.

وی در خطبه دوم با اشاره به سال جهاد اقتصادی، شروط دستیابی به استقلال اقتصادی را برشمرد و بیان داشت: سرمایه گذاری اصولی و غیرمضر، ابتکار و نوآوری، تلاش اقتصادی، کمک دستگاه های علمی و دانشگاهی به اقتصاد و صنعت کشور از مهمترین راه های تحقق جهاد اقتصادی است.

امام جمعه چناران در ادامه مباحث هفته های گذشته در مورد دام های شیطانی به مسئله آرزوهای کاذب اشاره کرد و به راه های درمان این بیماری خطرناک پرداخت و اظهار داشت: یکی از اساسی ترین راه های درمان این بیماری اعتقاد به معاد است.

کد مطلب 1289253

