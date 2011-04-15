دلیل افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرایی نیا معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: طبق ماده 117 تبصره 2 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد. از اول سال 1390 نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از سه درصد به چهار درصد " افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: بنابراین خریداران خودرو محصولات ایران خودرو باید از 65 تا 350 هزارتومان بر اساس نوع وبا احتساب قیمت هریک از خودرو های تولیدی، مالیات بیشتری را نسبت به سال گذشته پرداخت کنند.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو افزود: این درحالی است که با هوشمندی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت مقارن با اولین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمامی محصولات خود را بین 3تا 5 درصد ارزان کرد.

سرایی نیا خاطر نشان ساخت : با توجه به تاکید مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت هیچ گونه افزایش قیمتی در سال 90 نخواهد داشت. وی تصریح کرد: اگر نمایندگی های مجاز ایران خودرو بر خلاف بخشنامه اعلامی نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کنند با خاطیان به شدت برخورد خواهد شد.

وی هدف تولید ایران خودرو در سال جاری را 860 هزار دستگاه خواند و تصریح کرد: در سال گذشته نیز با افزایش تنوع فروش، به بیش از 95 درصد از تعهدات خود عمل کردیم.

معاون ایران خودرو از دیگر برنامه های مهم این شرکت را جایگزین کردن خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: گروه صنعتی ایران خودرو آمادگی دارد در سال جاری با همکاری بانکها و ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت، 200 هزار دستگاه خودروی فرسوده را جایگزین کند.