نیروهای مسلح زینت اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بسیاری از دوستان نادان و دشمنان بر این بودند که باید ارتش را به صورت کامل منحل کرد که امام خمینی (ره) با هوش و ذکاوت با چنین مسئله‌ای مخالفت کردند.

وی ادامه داد: در واقع در آن زمان تنها سران ارتش دارای مشکل بودند که آنها نیز فراری شدند و در ارتش جوانان خوبی وجود داشتند که از خود ما بودند.

طباطبایی‌ن‍ژاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: البته باید در آن زمان ارتش بازسازی می‌شد که زیبا شد و در نهایت امام خمینی (ره) روز 29 فروردین را روز ارتش نامگذاری کردند.

ارتش در کنار سپاه و بسیج مردمی اقداماتی را انجام دادند که نمونه آن وجود ندارد

امام جمعه اصفهان با اشاره به خدماتی که ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکنون به انجام رسانده گفت: ارتش در کنار سپاه و بسیج مردمی کاری را انجام دادند که در طول تاریخ ایران نمونه آن وجود نداشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت حضرت زهرا (س) به بزرگواری این بانوی نمونه اسلام اشاره کرد و تصریح کرد: حضرت زهرا (س) شخصیت بسیار بزرگی است که روز ولادت و شهادت ایشان مجهول است.

طباطبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: حتی قدر و عظمت این بزرگوار نیز مجهول مانده و کسی نمی‌تواند قدر این بزرگوار را بشناسد.

پرداختن به مسئله زکات در کشور ضروری است

امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله زکات گفت: اکنون که در آستانه آن هستیم باید ائمه جماعات و روحانیون توجه بیشتری را به این مسئله داشته باشند چرا که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: شاید به خاطر همین بی‌توجهی به مسئله زکات است که اکنون شاهد خشکسالی هستیم و نباید فراموش کرد که پرداخت زکات از واجبات است.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: باید مردم را تشویق کنیم تا به این مسئله مهم روی آورند تا شاهد گشایش درب رحمت الهی باشیم.

بیداری اسلامی در جهان آغاز شده است

امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی ایران را به جانبداری از مردم بحرین متهم می‌کنند، گفت: ایران همیشه رسالت حمایت از مظلوم را بر عهده داشته همانطور که از ملت مظلوم فلسطین نیز حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت انقلابیون منطقه طول کشیده است گفت: این گذر زمان ظلم ستیز بودن برخی از کشورها چون آمریکا را تائید می‌کند و هرچه زمان بگذرد جنایات این کشورها روشن‌تر و بیشتر قابل مشاهده است.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه برخی دنبال آن هستند که اختلافات مردم بحرین را ناشی از اختلافات شیعه و سنی جلوه دهند افزود: این امر خواسته دشمن است و آنها دنبال عوام فریبی هستند.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: ما از مردم یمن و اردن نیز حمایت می‌کنیم و البته از مردم بحرین نیز که مظلوم‌تر از بقیه کشورها هستند نیز حمایت خواهیم کرد و اکنون آمریکا در ترس است که این پایگاه را در بحرین از دست بدهد.

خطیب جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از نشریات خارجی که مطرح کرده‌اند در ایران نگهداری از سگ و بیرون آوردن آن جرم است و این مسئله را برابر با مسئله محدودیت آزادی حقوق بشر دانسته‌اند گفت: آیا جریمه کردن افراد با حجاب را شما یک محدودیت تلقی نمی‌کنید و از طرف دیگر اگر بگوییم یک مسلمان از نجاست دوری کند آن را خلاف آزادی می‌دانید.