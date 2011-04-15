معاونان آموزشی موسسات آموزش عالی در حوزه هنری گرد هم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره، گفت: همایش یک روزه معاونان آموزشی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سراسر کشور به پیشنهاد وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برگزار می‌شود.



عبدالکریم عطار زاده افزود: این همایش از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 29 فروردین آغاز و تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول گفت: پیشنهاد برگزاری این همایش در دهم مهرماه سال 89 به صورت آئین نامه تنظیم و به تمام موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سراسر کشور ابلاغ شد.



وی ادامه داد:‌ قرار است در این همایش روال پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی دانشجویان خارج از کشور و غیر بومی به ویژه دختران ابلاغ شود.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از موسسات آموزش عالی کشور که زیر نظر وزارت علوم اداره می‌شوند به دنبال راه حل برای این مساله بودند، افزود: در این همایش مسئولان وزارت علوم روش‌ و راههای قانونی اجرایی این کار را به شرکت کنندگان اعلام خواهند کرد.



عطار زاده تاکید کرد: با اجرای این قانون پذیرش دانشجویان مهمان در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سهل‌تر خواهد شد.

وی گفت: همچنین در این همایش جلسات توجیهی و پرسش و پاسخ برای معاونان آموزشی برکزار خواهد شد تا معاونان با آگاهی و اطلاع کافی بتوانند خدمات مناسبی را به دانشجویان ارائه دهند.