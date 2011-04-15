بیداری ملت های اسلامی حاکمان ظالم را سرنگون می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام عابدینی در خطبه های این هفته نمازجمعه که در مسجد النبی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: خیزش و بیداری ملت های اسلامی در کشورهای منطقه از ویژگی های مشترکی برخوردار است که اسلامی بودن، عدالت خواهی و استکبارستیزی از جمله آنهاست.

وی افزود: این خیزش ها که همگی انزجار خود را از اسرائیل اعلام کرده اند متاثر از انقلاب اسلامی ایران است و امیدواریم به لطف الهی با سرنگونی رژیم های ظالم به نتیجه برسد.

حجت الاسلام عابدینی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی تصریح کرد: برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری باید با رعایت الگوی مصرف توزیع عادلانه امکانات و ایجاد نشاط در مردم گام برداریم و زمینه وحدت و همدلی و مشارکت مردم را فراهم کنیم.

خطیب جمعه قزوین در خصوص روز ارتش هم گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه فرماندهی کل قوا و تلاش نیروهای مسلح از اقتدار کاملی برخوردار است و نیروهای نظامی ما با صلابت در مقابل هر تهدیدی آمادگی کامل دارد.

حجت الاسلام عابدینی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هم اشاره کرد و افزود: بانوان عالم اگر الگوی عملی برای خود در زمینه های اخلاق و عترت بخواهند باید به حضرت فاطمه زهرا تمسک کنند تا سعادت دنیا و آخرت آنها تضمین شود.