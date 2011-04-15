ادامه حملات گردانهای قذافی به مصراته/ بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قذافی همچنان شهر مصراته سومین شهر بزرگ لیبی را با انواع سلاحهای سنگین خود گلوله باران می کنند.



به گفته منابع بیمارستانی در مصراته، امروز بر اثر گلوله باران شدید شهر، بیش از 20 نفر از غیرنظامیان کشته و شمار زیادی زخمی شدند.



یک عضو کمیته مطبوعاتی جوانان انقلاب 17فوریه از مصراته در این باره گفت گردانهای قذافی جنایتکار همچنان به گلوله باران مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان ادامه می دهند.