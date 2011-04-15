همکاری با مراکز دانشگاهی برتر دنیا/ ارتقای سطح علمی با جهاد اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ارسلان قربانی دبیر کارگروه علمی - آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارتقای سطح اقتصادی در کشور را در گرو جهاد علمی و فناوری و تعامل مراکز آموزش عالی با سایر کشورهای جهان برشمرد.

وی افزود: نقش حوزه های بین الملل این گروه از مراکز در تبادل دستاوردهای علمی و فناوری، انتقال دانش و تجاری سازی حائز اهمیت است.

قربانی با اشاره به دستاوردها و فعالیتهای چشمگیر علمی و فناوری در سطح داخلی و بین الملل، نرخ رشد و تولید علم کشورمان را در سطح جهان قابل توجه دانست و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد را پشتیبان توسعه و تحقق جهاد علمی و اقتصادی قلمداد کرد.

وی به ارتباط بسیار نزدیک صنعت و دانشگاه و ضرورت تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری در جهت رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این یکی از وظایف و ماموریت های خطیر اعضای هیئت علمی، محققان و دانشجویان کشور است و همکاری با مراکز آموزش عالی سایر کشورهای جهان به ویژه مراکز دانشگاهی برتر جهان را در این رابطه امری ضروری است.

رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، اقدامات نسنجیده و تروریستی دشمنان نظام و کشورمان را در سال گذشته، دلیل محکم و مبینی بر بالنگی و جهش چشمگیر علمی فناوری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برشمرد.