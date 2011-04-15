به گزارش خبرگزاری مهر، این وزنه بردار چینی که رکورددار جهان و المپیک است با مهار وزنه‌های 147 کیلوگرم در حرکت یکضرب و وزنه 170 کیلوگرم در حرکت دوضرب به مدال طلا رقابت‎های وزن 62 کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

در جریان این رقابت‎ها که در چین جریان دارد "کیم اون گوک" از کره‏شمالی در رده دوم قرار گرفت. این وزنه‏بردار کره‎ای وزنه 140 کیلوگرمی را در حرکت یکضرب و وزنه 160 کیلوگرمی را در حرکت دوضرب بالای سر برد.

همچنین دیگر وزنه‎بردار کره شمالی به نام "چا کوم چول" با مهار وزنه 131 کیلوگرم در حرکت یکضرب و وزنه 167 کیلوگرم در حرکت دوضرب سوم شد.