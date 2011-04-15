به گزارش خبرگزاری مهر، این وزنه بردار چینی که رکورددار جهان و المپیک است با مهار وزنههای 147 کیلوگرم در حرکت یکضرب و وزنه 170 کیلوگرم در حرکت دوضرب به مدال طلا رقابتهای وزن 62 کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.
در جریان این رقابتها که در چین جریان دارد "کیم اون گوک" از کرهشمالی در رده دوم قرار گرفت. این وزنهبردار کرهای وزنه 140 کیلوگرمی را در حرکت یکضرب و وزنه 160 کیلوگرمی را در حرکت دوضرب بالای سر برد.
همچنین دیگر وزنهبردار کره شمالی به نام "چا کوم چول" با مهار وزنه 131 کیلوگرم در حرکت یکضرب و وزنه 167 کیلوگرم در حرکت دوضرب سوم شد.
