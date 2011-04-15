غرب در تلاش برای مصادره انقلاب کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، برهان در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: غرب اکنون تمام تلاش خود را برای سوء استفاده از انقلاب های به راه افتاده در کشورهای مصر، لیبی، بحرین و ... می کند و در این راستا از هیچ دروغی فروگذار نیست.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نقش خود را در این انقلاب ها به خوبی ایفا کرده است، افزود: اینکه امروز ملتهای مسلمان بیدار شده و علیه ظلم و جور به پا خواسته اند به برکت انقلاب اسلامی است زیرا مردم این کشورها دریافته اند که با توکل به خدا و با انقلابی بر اساس آرمانهای اسلام می توان به پیروزی دست یافت همانطور که ملت ایران به این پیروزی دست یافتند.
وی با اشاره به حوادث اخیر در عربستان و بیداری ملت های منطقه که از استبداد حاکمان و وابستگی آنها به قدرتهای استکباری به تنگ آمدهاند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران امروز تاثیرات خود را در منطقه بروز می دهد و این قیام ها الهام گرفته از انقلاب رهایی بخش اسلامی ایران است.
امام جمعه مهریز یادآور شد: آمریکا و سران غرب امروز وجاهت خود را در رهبری امت های اسلامی از دست داده اند و دیگر هیچ کشوری نمی خواهد زیر سلطه آمریکا و نظام غرب باشد.
برهان با اشاره به اینکه علت مخالفت اصلی وهابیون با انقلاب های مردمی و اسلامی در منطقه هراس از قدرت انقلاب اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: آنها می دانند که با حاکمیت حکومتهای مردمی و اسلامی در این کشورها، جایگاه ایران در منطقه مستحکمتر از آنچه که هست، می شود.
