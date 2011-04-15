۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

امام جمعه مهریز:

غرب در تلاش برای مصادره انقلاب کشورهای اسلامی است

یزد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام علی برهان گفت: غرب تلاش می کند تا انقلاب های به راه افتاده در کشورهای اسلامی را به نام خود مصادره کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مهریز، برهان در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: غرب اکنون تمام تلاش خود را برای سوء استفاده از انقلاب های به راه افتاده در کشورهای مصر، لیبی، بحرین و ... می کند و در این راستا از هیچ دروغی فروگذار نیست.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نقش خود را در این انقلاب ها به خوبی ایفا کرده است، افزود: اینکه امروز ملتهای مسلمان بیدار شده و علیه ظلم و جور به پا خواسته اند به برکت انقلاب اسلامی است زیرا مردم این کشورها دریافته اند که با توکل به خدا و با انقلابی بر اساس آرمانهای اسلام می توان به پیروزی دست یافت همانطور که ملت ایران به این پیروزی دست یافتند.

وی با اشاره به حوادث اخیر در عربستان و بیداری ملت ‌های منطقه که از استبداد حاکمان و وابستگی آنها به قدرت‌های استکباری به تنگ آمده‌اند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران امروز تاثیرات خود را در منطقه بروز می ‌دهد و این قیام‌ ها الهام گرفته از انقلاب رهایی‌ بخش اسلامی ایران است.

امام جمعه مهریز یادآور شد: آمریکا و سران غرب امروز وجاهت خود را در رهبری امت‌ های اسلامی از دست داده ‌اند و دیگر هیچ کشوری نمی‌ خواهد زیر سلطه آمریکا و نظام غرب باشد.

برهان با اشاره به اینکه علت مخالفت اصلی وهابیون با انقلاب‌ های مردمی و اسلامی در منطقه هراس از قدرت انقلاب اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: آنها می‌ دانند که با حاکمیت حکومت‌های مردمی و اسلامی در این کشورها، جایگاه ایران در منطقه مستحکم‌تر از آنچه که هست، می‌ شود.

کد مطلب 1289285

