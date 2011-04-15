مرتضی رضائیان به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این وزنه بردار که به عنوان دومین نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به روی تخته رفت وزنه 141 کیلوگرم را انتخاب کرد اما در حرکت‏های اول و دوم موفق نشد وزنه را بالای سر ببرد تا اینکه در حرکت سوم توانست با مهار وزنه 141 کیلویی به مدال نقره آسیا دست یابد.

رضائیان برای حرکت دوضرب نیز وزنه‌های 171 و 173 را پیشنهاد داد اما از مهار آنها و دستیابی به مدال بازماند. این در حالی است که رضائیان در بازی‌های آسیایی گوانگجو با مجموع 324 کیلوگرم به مدال نقره رسیده بود.

در وزن 69 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا "لین چینگ فنگ" از چین که با مهار وزنه 151 کیلوگرم به مدال طلا حرکت یک ضرب دست یافته بود در حرکت دوضرب وزنه 176 کیلوگرم را مهار کرد و مدال طلا دیگری دست یافت. وزنه بردار چینی با مجموع 328 کیلوگرم طلای سوم را نیز از آن خود کرد.

"کیم اون دوک" از کره شمالی هم با بالای سر بردن وزنه 173 کیلوگرم مدال نقره حرکت دوضرب را به گردن آویخت. این ورزشکار کره‎ای در مجموع با وزنه 308 کیلوگرم دوم شد.

"کاتولو" از هند هم که با وزنه 139 کیلوگرم به مقام سوم حرکت یک ضرب رسیده بود در حرکت دوضرب وزنه 167 کیلوگرم را مهار کرد تا مدال برنز دیگری کسب کند. وی در مجموع هم با وزنه 306 کیلوگرم سوم شد.

در پایان رقابت های این وزن رضائیان همراه با وزنه بردارانی از نپال، سریلانکا، تاجیکستان و سه مدال آور دسته 69 کیلوگرم که از کشورهای چین، کره شمالی و هند بودند، تست دوپینگ داد.