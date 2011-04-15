مخمصه استراتژیک آمریکا با آغاز خیزشهای عربی/ عربستان نفوذش را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه کانادایی "گلوب اند میل" (globeandmail) در گزارشی نوشت: خیزش های عربی تاثیراتی فراتر از مرزهای کشورهای عربی گذاشته است، چنانچه این قیام ها لرزه بر تن متحدان عربستان سعودی انداخت و مسیر سیاست های خارجی و داخلی این کشور را تغییر داد.

به نوشته این نشریه کانادایی، عربستان سعوی نفوذ خود را در مصر، عراق، لبنان و غزه از دست داده و منافع این کشور در بحرین و یمن تهدید می شود.

گلوب اند میل در ادامه نوشت: اما برعکس ایران بیشترین دستاورد را در جهان عرب دارد. اگرچه این کشور دستاوردهایی را در مصر، عراق، لبنان و غزه داشته اما هم اکنون نفوذ رو به گسترشی را در بحرین دارد.

هنگام سقوط رژیم "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مخلوع مصر، عربستان سعودی بزرگترین همپیمان خود را از دست داد و ایران پس از برکناری دیکتاتور مصر هم اکنون می تواند روابط دیپلماتیک با این کشور داشته باشد.

همچنین همزمان با قیام های عربی، دولت آمریکا هم اکنون گرفتار یک مخمصه شده و به لحاظ استراتژیکی متعهد به حمایت از عربستان سعودی و همپیمانان حوزه خلیج فارس و همچنین نفت آنها برای حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که "جان بولتون" نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل نیز با اشاره به نفوذ و اقتدار ایران در خاورمیانه اذعان کرد: شکست واشنگتن در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران ضربه ای قابل توجه به نفوذ آمریکاست.

اظهارات بولتون در حالی مطرح می شود که هر روز شاهد اذعان مقامات غربی و تحلیلگران رژیم صهیونیستی به پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته ای ایران هستیم، در همین حال جروزالم پست در گزارشی با اشاره به آزمایش سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته از سوی ایران نوشت: تهران توانسته با ویروس "استاکس نت" مقابله کرده و آن را شکست دهد.