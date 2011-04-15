رضائیان: شرمنده مربیان و مردم ایران شدم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضائیان پس از کسب مدال نقره حرکت یکضرب در وزن 69 کیلوگرم گفت: درست است که مدال گرفتم اما اصلا از خودم راضی نیستم چون فکر میکردم بهتر از این نتیجه بگیرم.
وی تصریح کرد: روز، روز من نبود و اصلا از خودم راضی نیستم. پس از آنکه جدول بازیها را دیدم، فکر میکردم میتوانم مدال طلا را به نام خودم ثبت کنم اما نمیدانم چرا نشد!
وزنه بردار وزن 69 کیلوگرم کشورمان با بیان اینکه آمادگی زمان بازیهای آسیایی گوانگجو که با مدال نقره همراه شد را نداشتم، خاطرنشان کرد: کمی مصدومیت و چند روز تعطیلی که در اوایل عید داشتیم برایم مشکل ساز شد. البته در تمرینات به راحتی وزنه میزدم اما هنوز باورم نمیشود که نتوانستم در در رقابتهای قهرمانی آسیا انتظارات را برآورده کنم. به همین دلیل هم شرمنده مربیان، خانواده و مردم ایران هستم.
رضاییان در پاسخ به این سئوال که "آیا کادر فنی به او اعتماد خواهد کرد؟"، گفت: نمیدانم کادر فنی تیم ملی چه فکری میکند اما باید به یک نکته مهم اشاره کنم و آن اینکه من در مسابقات جهانی آنتالیا نیز ناموفق بودم اما در بازیهای آسیایی گوانگجو به مدال نقره رسیدم. امیدوارم این آخرین عملکرد بد من در تیم ملی باشد و دوباره بتوانم روی سکوهای بینالمللی ظاهر شوم.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضائیان در چارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا که در چین جریان دارد پس از ناکامی در حرکت یکضرب و دوضرب در حرکت سوم موفق شد وزنه 141 کیلویی را مهارکرده و صاحب مدال نقره شود.
