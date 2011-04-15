به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که جمع کثیری از دانشجویان، اساتید حقوق، وکلا و قضات دادگستری حضور داشتند، دکتر گودرز افتخار جهرمی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آیت الله دکتر محقق داماد، دکتر عبدالله شمس و دکتر نجفی ابرندآبادی از اساتید دانشکده حقوق، دکتر رضایی همسر آن مرحوم و جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به سخنرانی پرداختند.

افتخار جهرمی: "نوربها" آزاد منش و ایران دوست بود

دکتر گودرز افتخار جهرمی در این مراسم به بیان خاطراتی از دکتر نوربها پرداخت و وی را فردی منظم خواند که در عین اینکه به کار وکالت دادگستری می پرداخت اما همواره در کلاسهای خود به صورت منظم حضور می یافت.

عضو سابق شورای نگهبان در بیان دیگر مشخصات دکتر نوربها، وی را فردی آزاد منش و آزادی خواه، ایران دوست و بی توجه به دنیا خواند و افزود: دکتر نوربها از خودنمایی و رسانه ای شدن پرهیز داشت و از همین رو در این سالها به درخواست های مختلف برای حضور در رادیو و تلویزیون پاسخ منفی می داد.

گودرز افخار جهرمی ادامه داد: فقدان دکتر نوربها ضایعه ای بزرگ برای جامعه دانشگاهی، وکلای دادگستری و جامعه حقوقی است. دکتر نوربها در این اواخر بسیار سخن از مرگ خود می گفت گویی که از این واقعه مطلع است.

محقق داماد: نام علمایی که مدافع مظلومانند باقی می ماند

آیت الله دکتر محقق داماد نیز در ادامه این مراسم با بیان این نکته که همه افراد دوست دارند باقی باشند به بیان ویژگی افراد جاوید از دیدگاه قرآن پرداخت.

رئیس گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با ذکر حدیثی از حضرت علی ( ع) یادآور شد: امیرالمومنین در حدیثی می فرمایند علما باقی هستند که این حدیث در همه جا ورد زبانهاست اما متعجبم که چرا کسی به این حدیث امیرالمومنین توجه نمی کند که خدا از علما عهد گرفته است که بر ستم ستمگران بخروشند و ناله مظلومان را دریابند.

استاد برجسته فقه و حقوق حوزه و دانشگاه در ادامه دکتر نوربها را از زمره علمایی دانست که همواره مدافع حقوق مظلومان بوده اند و مرگ ناگهانی ایشان را بسیار غم انگیز توصیف کرد.

در این مراسم خانم رضایی همسر دکتر رضا نوربها با ابراز تشکر از برگزار کنندگان این مراسم به ذکر گوشه هایی از زندگی دکتر نوربها پرداخت. او دکتر نوربها را فردی باهوش و پر استعداد خواند و در ستایش او گفت: دکتر نوربها وقتی آسوده خاطر شد و از این دنیا رفت که احساس کرد خانواده اش دیگر کمبودی از بعد مادی ندارند.

دکتر رضایی در ادامه بخش هایی از قطعات ادبی نوشته شده توسط دکتر نوربها را برای حضار قرائت کرد.

دکتر نوربها سال گذشته از دانشکده شهید بهشتی بازنشسته شد و 23 بهمن ماه 89 در اثر سکته دار فانی را وداع گفت.