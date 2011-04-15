  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

توسط دانشجویان معترض /

پرچم رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت بحرین به آتش کشیده شد

پرچم رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت بحرین به آتش کشیده شد

دانشجویان معترض به کشتار مردم بحرین عصر امروز جمعه با تجمع مقابل سفارت این کشور ضمن اعتراض به جنایات علیه مردم بحرین، پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان دانشگاه های قزوین و تهران از ساعاتی پیش در مقابل سفارت بحرین در تهران آغاز شده است.

در ابتدای این تجمع فرزاد جهان بین از فعالان دانشجویی و محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه به سخنرانی پرداختند.

همچنین یک دانشجوی بحرینی نیز سخنانی را به زبان فارسی و عربی ارائه کرد.

در ادامه دانشجویان پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

دانشجویان پس از به آتش کشیدن این پرچم ها دعای فرج را قرائت کردند و نابودی آل نهیان و آل خلیفه و آل سعود را از خداوند خواستار شدند.

این تجمع همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1289300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها