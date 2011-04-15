پرچم رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت بحرین به آتش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع دانشجویان دانشگاه های قزوین و تهران از ساعاتی پیش در مقابل سفارت بحرین در تهران آغاز شده است.

در ابتدای این تجمع فرزاد جهان بین از فعالان دانشجویی و محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه به سخنرانی پرداختند.

همچنین یک دانشجوی بحرینی نیز سخنانی را به زبان فارسی و عربی ارائه کرد.

در ادامه دانشجویان پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

دانشجویان پس از به آتش کشیدن این پرچم ها دعای فرج را قرائت کردند و نابودی آل نهیان و آل خلیفه و آل سعود را از خداوند خواستار شدند.

این تجمع همچنان ادامه دارد.