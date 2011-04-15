نفرات دانشگاه آزاد برای هئیت امنا/ ترکیب کامل هیئت امنا را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضاء هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

به این ترتیب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با 10 نفر تشکیل می شود. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عبدالله جاسبی به عنوان دبیر هیئت امناء اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد به پیش بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه این شورا در دهه 90 که سه شنبه 23 فروردین ماه 90 برگزار شد از میان 22عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.

هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به گفته یک منبع مطلع نزدیک به هیئت موسس این دانشگاه، ظرف روزهای آتی اقدام به معرفی سه تن از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه می کند. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از این سه گزینه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی باید روحانی باشد.

بر طبق این گزارش، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی از میان حجت الاسلام محسن قمی، علی اکبر ولایتی، حسن حبیبی و حمید میرزاده سه نفر را طی روزهای آتی برای پیوستن به ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می کند تا ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کامل شود.