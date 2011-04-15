آینده جهان بدست مستضعفین خواهد بود/ تاکید بر اسلامی شدن خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه های قزوین و تهران و برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از ساعاتی پیش در مقابل سفارت بحرین در تهران تجمع کرده اند.

در این تجمع دانشجویان با شعارهایی نظیر سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن ، مرگ بر سازشکار ، مرگ بر آمریکا، برادر بحرینی شهادتت مبارک، نه سازش نه تسلیم نبرد با سعودی، مسلمان بحرینی تو رهرو حسینی، آل کثیف سعود نابود باید گردد، زمین پاک بحرین جای سعودیا نیست ، برادر بحرینی راهت ادامه دارد و رژیم آل سعود این آخرین پیام است- دانشجوی مسلمان آماده قیام است، تجمع خود را ادامه دادند.

همچنین تنی چند از دانشجویان در طرحی ابتکاری پرچمی جدید برای رژیم پادشاهی عربستان طراحی کرده بودند که نماد رژیم صهیونیستی در این پرچم دیده می شد.

در ادامه این تجمع فرزاد جهان بین از فعالان دانشجویی طی سخنانی با بیان اینکه خاورمیانه آینده قطعا اسلامی خواهد بود افزود: این خاورمیانه بدون حضور آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود تشکیل خواهد شد و پیروزی نهایی از آن امت حزب الله خواهد بود.

وی افزود: مسئله مهم ما درحال حاضر جنایاتی است که در بحرین در حال وقوع است و عربستان و حکومت آل سعود به نمایندگی از آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال کشتار مردم این کشور است.

وی با بیان اینکه مسئولان دیگر کشورها در اروپا و آمریکا به اسلامی بودن حرکت اخیر در خاورمیانه اذعان کردند خاطرنشان کرد: آنها در جلسات داخلی خود از تشکیل حکومت های جمهوری اسلامی دیگر که خواهان اجرای کامل قوانین اسلام هستند خبر دادند و تحلیلشان این است که ایران حامی انقلاب های منطقه است.

این فعال دانشجویی در ادامه تصریح کرد: وظیفه دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای تصمیم گیر در کشورمان این است که با رعایت تمام امور از ملت های مستضعف دفاع کنند و در مجامع بین المللی به نحو فعال تری کشتار مردم در بحرین را پیگیری کنند.

جهان بین با اشاره به اظهارات توهین آمیز اخیر سفیر عربستان تصریح کرد: آل سعود و وهابیت کوچکتر از آن هستند که ملت بزرگ ایران را تهدید کنند و البته ما هیچ گاه اهل جنگ افروزی و تنش در منطقه نبودیم اما اگر این رژیم ها بخواهند به حریم کشورمان تجاوز کنند مسئولان و دانشجویان در کشورمان پاسخی دندان شکن به آنها خواهند داد.

وی همچنین با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال تفرقه اندازی و شیعه و سنی کردن اتفاقات اخیر است ادامه داد: این سخنان در حالی است که ایران از ملت های فلسطین و غزه که اکثریت آنها سنی هستند به طور کامل حمایت کرده و ما در گذشته نیز شاهد بودیم که وهابیت تندرو بیشترین لطمه را به ملت فلسطین وارد کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جنبش دانشجویی همواره در کشورمان پیشتاز بوده است و پیام جنبش دانشجویی به دولت های منطقه این است که اگر یکپارچه نباشند آمریکا به سراغ آنها هم خواهد رفت و مانند تفاله با آنها برخورد می کند.

همچنین پس از سخنان این فعال دانشجویی جعفر آشور دانشجوی بحرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی که پسر عمومی خود را در حوادث اخیر بحرین از دست داده است نامه ای را به زبانهای فارسی و عربی قرائت کرد و از مردم ایران به خاطر حمایت از انقلاب مردم بحرین تشکر کرد و بعد از سخنان وی محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه به سخنرانی پرداخت.

کوشکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه حوادث اخیر در بحرین حادثه عاشورا را در دیدگاه ما تداعی می کند افزود: آنچه که امروز در بحرین می گذرد تنها یک ماجرای سیاسی نیست و قصه سپاهیان شیطان در آخرالزمان را به یادمان می آورد.

وی به سخنان اخیر معاون وزیرخارجه آمریکا مبنی بر اینکه اجازه سقوط آل خلیفه را نمی دهیم اشاره کرد و اظهار داشت: روزگاری که شما اجازه تحول در منطقه را می دادید تمام شده است و آمریکا دیگر صاحب اختیار دنیا نیست و این جوانان بحرینی اند که تعیین کننده هستند.

وی ادامه داد: آنهایی که امروز در حال نسل کشی در بحرین هستند صهیونیست در لباس آل خلیفه اند و می خواهند انتقام جنگ 33 روزه را از ملت های مسلمان منطقه بگیرند.

وی تاکید کرد: نباید برادران بحرینی خود را در کشتار های این کشور تنها بگذاریم و باید به آنها یاری رسانی شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امام خمینی(ره) در ابتدای قرن 19 این قرن را قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین دانستند اظهار داشت: همانطور که مردم مصر بر مبارک صهیونیست غلبه پیدا کردند مردم غیرتمند بحرین نیز بر آل خلیفه غلبه پیدا خواهند کرد.

وی تاکید کرد: همانطور که سید حسن نصرالله در جشن پیروزی حزب الله گفت زمان شکست مستضعفین به پایان رسیده و تحولات به گونه ای پیش خواهد رفت که سرنوشت جهان را مستضعفین مشخص خواهند کرد.

کوشکی افزود: امام بعد از کشتار وحشیانه حجاج فرمودند که روزی انتقام این کشتار را از آل سعود می گیریم و لذا آنچه که امروز می گذرد سرآغاز این انتقام است و انشاءالله در آینده ای نزدیک ملت های منطقه به پیروزی خواهند رسید.