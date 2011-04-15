برتری سپاهان مقابل تراکتورسازی در پایان نیمه اول/ توره گلزنی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:45 امروز جمعه با رویارویی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد.

نیمه اول این بازی که برای تماشای آن ورزشگاه یادگار امام (ره) مملو از تماشاگر شده است، لحظاتی پیش با برتری یک برصفر تیم سپاهان به اتمام رسید.

تک گل پیروزی تیم سپاهان را در نیمه اول این بازی ابراهیم توره در دقیقه 27 به ثمر رساند.

قضاوت دیدار تراکتورسازی تبریز - سپاهان اصفهان برعهده علیرضا فغانی است. او در نیمه اول مسابقه به هیچ کدام از بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان نداد.