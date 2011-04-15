مسافران مترو کرج تهران سرگردان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قطع برق ایستگاههای مترو مسیر تهران به کرج موجب شد، ساعتی پیش مسافران را پس از 45 دقیقه به مسیر مخالف انتقال دهند و این موضوع با اتلاف وقت مسافران که در حدود 45 دقیقه به طول انجامید روند حرکت مترو تهران کرج را در هر دو مسیر مختل کرد.

به این ترتیب پس از صرف زمان طولانی و حرکت قطار از سمت مخالف ایستگاه و نگه داشتن قطارهایی که در مسیر عادی خود در حال حرکت بودند برای ساعتی وضعیت آشفته ای در مترو تهران کرج ایجاد شد.

این آشفتگی حرکت در تمامی مسیرها را با اختلال مواجه کرد و قطاری نیز که از سمت تهران به کرج می آمد به دلیل همزمانی حرکت با قطار کرج تهران امکان توقف در هر ایستگاه را نداشت و این موضوع مسافرانی را که دقایق طولانی معطل شدند بیش از پیش ناراضی کرد و موجب شد برخی از آنها در ایستگاههای مقصد خود پیاده نشوند.

در حال حاضر نیز در ایستگاه مترو کرج به دلیل نقص فنی و قطعی برق ایستگاه قطاری قادر به حرکت به سمت تهران نیست و مسافران زیادی در این ایستگاه سرگردان هستند.

این مسافران تلاش می کنند با هر وسیله نقلیه دیگری خودرا به مقصد برسانند.

امید می رود با رفع مشکل فنی و اطلاع رسانی گسترده از عدم حرکت قطار از این ایستگاه تا رفع شدن مشکل از سرگردانی بیشتر مردم جلوگیری شود.