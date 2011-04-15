آذربایجان غربی استان استراتژیک توسعه تجارت ایران با همسایگان است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اکبر صالحی در جریان سفر به آذربایجان غربی جهت شرکت در اولین اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ارومیه، افزود: با توجه به مشترکات فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی بیم مردم سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ارومیه بعنوان استان هم مرز با دو کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه چارچوب روابط تجاری از چهار ماه قبل در نشست مقدماتی در استانبول طی بیانیه‌ای مشخص شده و نخستین جلسه رسمی این اجلاس در ارومیه تشکیل می‌شود، اظهار داشت: هم‌مرزی آذربایجان غربی با ترکیه و جایگاه ویژه ارومیه در طول تاریخ نقش بی ‌بدیل در توسعه تجارت ایران و همسایگان دارد.

وزیر امور خارجه ایران، آذربایجان غربی را بهترین گزینه برای برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه سه کشور دانست و بیان داشت: علاقمندی خود را برای برگزاری اجلاس منطقه‌ای در دیگر استان‌های کشور اعلام می‌کنیم.

صالحی ضمن تاکید بر لزوم تعمیق روابط و افزایش مبادلات مرزی بین کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای آذربایجان غربی با توجه به هم‌مرزی با کشور ترکیه، تصمیم سران سه کشور برای افزایش حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی از اهداف این اجلاس است.

صالحی صبح امروز در راس هیئتی برای حضور در نخستین اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان وارد ارومیه شد.

این مسئول در بدو ورود به فرودگاه ارومیه از سوی استاندار، معاونان استاندار، جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی مورد استقبال قرار گرفت.

نخستین اجلاس سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان روز شنبه، 27 فروردین ماه در ارومیه مرکز آذربایجان غربی برگزار می ‌شود.

در این اجلاس، در زمینه مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم‌گیری شده و مرز رازی - کاپی کوی در خوی واقع در مرز ایران و ترکیه به بهره‌ برداری می‌ رسد.