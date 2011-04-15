در نوع رابطه با حکومت عربستان تجدید نظر شود/ تحصن در مقابل وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار مهر ، در پایان تجمع عصر امروز دانشجویان دانشگاه های قزوین و تهران بیانیه پایانی قرائت شد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

بسمه القاسم الجبارین

تمامی اقشار عالم مسلمین به پا خیزند.

وعده الهی که مستضعفین را شامل است و می فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشود در دنیا و وارث بشود و امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است، مستکبرین غاصب هستند و مستکبرین باید از میدان خارج بشوند. صحیفه امام (ره)

انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهم ترین تحول جهان در قرن بیستم نوید بخش احیای ارزش‌های دینی و اسلامی در کالبد عفونت زده دنیای سکولار محسوب می شود.

این پدیده نوظهور توانست پس از سه دهه حیات خود با ایستادگی در مقابل تمام دشمنی‌ها و فائق آمدن بر کج روی‌های کج اندیشان داخلی و کینه توزی کینه توزان خارجی اسلام را به عنوان قطب برتر جهان در کانون توجه سیاست مداران و برنامه ریزان قرار دهد.

انقلاب اسلامی ایران با احیای ارزش‌های بنیادین منطبق با فطرت بشری که در قالب کلماتی چون مبارزه با مستکبران، حمایت از مستضعفان و تشکیل حکومت عدل جهانی، تجلی یافت توانست الهام بخش ملت‌های مسلمان منطقه در مبارزه با طاغوتیان و ستمگران قرار گیرد و این حقیقت را به تمامه به ظهور برساند که اگر مسلمین خود را بیابند و برخداوند متعال توکل نمایند و در سایه این ایمان از ابرقدرت‌ها نهراسند قدرت ساختن همه چیز و انجام همه کار را دارند.

بدیهی است که ایجاد و استمرار این انقلاب بزرگ مرهون مقاومت و پایداری راست قامتانی است که خود را وارث این ارزش‌ها دانسته و در سایه ولایت فقیه و منویات او همواره با بصیرت دست به تحلیل زده و براساس تحلیل برآمده از ایمان و اطاعت دست به اقدام زده‌اند.

ما دانشجویان حاضر در این تجمع که در محکومیت کشتار مردم بی گناه کشورهای لیبی، یمن و بحرین که توسط حکومت‌های مستبد و در مقابل چشمان مستکبران و با حمایت آنها و خصوصاً آمریکایی جنایتکار صورت می گیرد نکاتی چند را با صدای رسا اعلام می داریم:

1-هیچ قدرتی توان ایستادگی در مقابل ملت بیدار و به پا خواسته را ندارد و قطعاً بیداری اسلامی به وقوع پیوسته در منطقه، آغاز راه تشکیل خاورمیانه جدید بدون حضور آمریکا و غده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه است.

شاید تحقق کامل پیروزی زمان بر باشد اما بی شک ملت‌های صبور و مقاوم و بصیر منطقه به پیروزی نهایی خواهند رسید که «لایعجم صبور و ظفر و انتال به زمان»، (یک جمله از نهج البلاغه حکمت 153)

2- کشتار بی رحمانه مردم در یمن، بحرین، لیبی و دیگر کشورها و سکوت و یا اتخاذ مواضع چند پهلو توسط آمریکا و دیگر اجانبش و به وضوح بار دیگر پرده از حقیقت متعفن این کشورها برداشت که علی رغم تمام شعارهای حقوق بشر خواهانه از کشتار مردم بی گناهی که خواهان احقاق حقوق انسانی اسلامی خود هستند دفاع می کنند و نشان داد که اینها جزء به منافع مادی خود نمی اندیشند.

3- اظهارنظرهای مقامات کشورهای اروپایی و آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در خصوص مراقبت از شکل گیری انقلاب اسلامی به سبک و سیاق انقلاب اسلامی ایران به روشنی دلالت دارد که قدرت نظام جمهوری اسلامی و حقانیت راه او دارد و بیان این نکته از سوی آنها که امروز مهمترین مسئله قرن، تغییر حکومت در ایران است حاکی از عظمت ایران اسلامی و استیصال و بیچارگی آنان دارد.

ما دانشجویان بار دیگر با امام راحل و مقام معظم رهبری و همه شهیدان عهد می بندیم که تا آخرین قطره خون از نظام جمهوری اسلامی و عمود خیمه آن یعنی ولایت فقیه و همه دستاوردهایش دفاع خواهیم کرد و تا نصب پرچم «لا اله الله» بر فراز بلندترین قلل جهان آرام نخواهیم نشست که زمین آن از آن مستکبران است.

4- بی شک طرح مسئله شیعه و سنی یک مسئله انحرافی است. نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران اسلامی به عنوان دشمن درجه یک رژیم صهیونیستی همواره بیشترین حمایت را از مردم بحرین و دیگر مردم مظلوم منطقه نیز در راستای حمایت از مستضعفان در مقابل مستکبران که سیاست همیشگی و ابدی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود.

5- در همین راستا انتظار ما از دولت جمهوری اسلامی و دستگاه سیاست خارجی آن تحرک بیشتر و دفاع قاطعانه از مظلومین و تلاش برای احیای حقوق از دست رفته آنان است.

چگونه می شود که عربستان با دنائت تمام اقدام به لشکرگشی به بحرین نموده است و وهابیت نجس اقدام به کشتار مردان، زنان و کودکان بی گناهی که به دنبال احقاق حقوق اولیه خودند نموده اما وزارت امور خارجه ما حتی از یک دیپلماسی فعال و موثر در این زمینه بازمانده است؟!

بر این اساس ما دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های قزوین و تهران، سکوت در مقابل این تحولات را جایز ندانسته و خواستار اقدامات اثربخش در این زمینه می باشیم و مطالبات خود را از وزارت امور خارجه به شرح ذیل بیان می داریم:

1- تشکیل نشست اضطراری سران کشورهای کنفرانس اسلامی جهت فشار بر دیکتاتوری‌های منطقه جهت پذیرش خواست ملت‌ها و پایان دادن به کشتار مردم بحرین، لیبی و یمن.

2- پیگیری مستمر حقوق ملت‌های مسلمان قیام کننده علیه دیکتاتوری و استکبار حاکم در صحن علنی سازمان ملل و ارائه طرح جامع جهت جلوگیری از دخالت دول غربی در این منازعه.

3- تجدید نظر در نوع رابطه با حکومت پادشاهی عربستان به علت دخالت مستقیم در منازعه یمن و کشتار بی رحمانه مردم بحرین از جمله تحریم عمره مفرده و اخراج سفیر عربستان از ایران.

شایان ذکر است دانشجویان اعلام می دارند که با توجه به بیداری‌های اسلامی در منطقه مانع از تلاش‌های مجدانه جنبش دانشجویی در مورد احقاق حقوق ملت فلسطین نخواهد شد و از آنجایی که جنبش دانشجویی پیگیری اهداف انقلاب اسلامی را عالی ترین اهداف خود می داند و با عنایت به اینکه مطالب فوق از سوی وزارت امور خارجه به طور جدی پیگیری نشده تحصنی را در روزهای آینده که متعاقبا تاریخ آن اعلام می شود، مقابل وزارت امور خارجه تا دریافت پاسخ مناسب برگزار خواهد نمود.

رژیم بحرین اساتید دانشگاهی را آزاد کند

همچنین در تجمع دانشجویان دانشگاه‌های استان قزوین و استان تهران که عصر امروز در مقابل سفارت بحرین در تهران برگزارشد بیانیه جمعی از اساتید دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت معلم، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت و تربیت مدرس قرائت شد.

در این بیانیه آمده است : مردم آزاده جهان فرهیختگان دانشگاهی رژیم‌های غیرمردمی حاکم بر کشورهای اسلامی به جای توجه به خواسته‌های به حق مردم کشورشان و سعی در رفع ظلم و ستم تاریخی اعمال شده بر آنان با حمایت کشورهای استکباری و در رأس آنها آمریکا و سکوت ننگین رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی، دست به کشتار مردم زده و فشار استبدادی خود را با دستگیری و ضرب و شتم اقشار مختلف تشدید کرده‌اند.

اساتید دانشگاه همچنین تاکید کردند: در این میان اخراج ده‌ها استاد دانشگاهی در بحرین اوج بی‌خردی نظام غیرمردمی این کشورها را نشان می‌دهد که با یورش نظامی و به صورت وحشیانه در پیش چشم فرزندان و اقوام به بدترین وضع ممکن آنان را در خانه خود مورد ضرب وشتم قرار داده و با اتهامات واهی دستیگر و به نقاط نامعلومی منتقل کردند؛ که از آن جمله می‌توان به دکتر سیدمحمد یوسفی، دکتر عاصم احمد و دکتر مسعود جهرمی اشاره نمود که در بند زندان رژیم سفاک بحرین گرفتار آمدند.

در ادامه این بیانیه که در تجمع دانشجویان قرائت شده تصریح شده است :ما دانشگاهیان از رژیم بحرین می‌خواهیم که تن به خواسته‌های مشروع و قانونی مردم داده و کشتار، آزار، دستگیری و شکنجه‌ گروه‌های مختلف مردم و علی الخصوص دانشگاهیان را متوقف ساخته و هرچه زودتر اساتید دانشگاهی را آزاد نماید.

اساتید دانشگاههای تهران در پایان تاکید کرده اند: از جوامع جهانی به ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بشر درخواست می‌شود هرچه زودتر رژیم حاکم بحرین را وادار نماید که جنایات خود را متوقف ساخته و دانشگاهیان در بند را آزاد نماید.

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین

همچنین ،شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان قزوین در حمایت از مردم مظلوم بحرین بیانیه‌ای صادرکرد که عصر امروز در تجمع دانشجویان مقابل سفارت بحرین توزیع شد.