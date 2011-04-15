اراده سیاسی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان توسعه تعاملات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجتبی فقیه بعد از ظهر جمعه در جلسه هماهنگی نهایی برگزاری اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ارومیه، افزود: امروزه همه نخبگان سیاسی به این باور درونی رسیدند که سیاسی‌ترین کار، تجارت و اقتصاد است، از این رو کشورهای مختلف دنیا به ویژه کشورهای جهان سوم برای تقویت روابط اقتصادی خود با سایر ملل اقدام می‌کنند.

وی افزود: کشورها زمانی به روابط مستحکم فی‌مابین خود و سایر ملت‌ها در همه ابعاد دست پیدا می‌کنند که تعاملات اقتصادی را گسترش دهند چرا که در این صورت به معنای واقعی کلمه صلح، امنیت و ثبات برقرار می‌شود.

فقیه اضافه کرد: نخبگان و کارشناسان سیاسی ترکیه نیز در بیانات خود بر عمیق بودن روابط بین ایران و ترکیه صحه می‌گذارند به طوری که ایران را دروازه ترکیه به شرق و ترکیه را دروازه ایران به غرب قلمداد می‌کنند.

این مسئول با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در ارومیه، خاطرنشان کرد: اولویت نخست در اجلاس وزاری امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان بررسی مسائل اقتصادی است.

کارشناس ارشد وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه اجلاس مذکور برای نخستین بار در بین سه کشور به میزبانی آذربایجان غربی از ایران برگزار می‌شود، اهمیت زیادی دارد از طرف دیگر اهمیت این اجلاس به دلیل در اولویت قرار داشتن مسائل اقتصادی است.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: بین ایران، ترکیه و آذربایجان اشتراکات مختلف اعم از دینی، فرهنگی و تاریخی وجود دارد، لذا روابط این سه کشور از استواری و پایداری غیرقابل وصفی برخوردار است.

فقیه در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌برداری از مرز رازی ـ کاپی‌کوی در مدت برگزاری این اجلاس اشاره کرد و بیان داشت: مرز رازی ـ کاپی کوی در تعاملات اقتصادی ایران و ترکیه همچنین سایر مناطق نقش زیادی دارد از این رو به فعال کردن این مرز توجه زیادی می‌شود.

کارشناس ارشد وزارت امورخارجه ایران افزود: با وجود تحریم‌ها و مطرح کردن انزوای نظام جمهوری اسلامی ایران، اما کشور ما با کشورهای منطقه به ویژه همسایه در همه ابعاد روابط حسنه و خوبی دارد.