آذربایجان غربی به پایانه اقتصادی ایران به اروپا تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده در جریان بازدید وزیر امور خارجه ایران از پایانه مرزی سرو با اشاره به ظرفیت تبدیل شدن آذربایجان غربی به پایانه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مسیر اروپا، افزود:هم اکنون آذربایجان غربی تنها راه صادرات کالای ایران به ترکیه و اروپا به شمار می رود و این امر جایگاه استان را در گسترش مبادلات اقتصادی ایران می رساند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: هم اینک، میزان مبادله کالای غیرنفتی ایران و ترکیه حدود پنج میلیارد و 300میلیون دلار بوده که بیانگر زمینه مناسب صادراتی و وارداتی دو طرف است.

جلال زاده با اشاره به تصمیم های گرفته شده در دیدار سران ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات دو طرف تا 30 میلیارد دلار، بیان داشت: این افزایش موجب می شود حجم تبادل کالاهای غیرنفتی بین دو طرف به بیش از 15میلیارد دلار افزایش یابد که این امر روند رو به رشد صادرات در این بخش را شتاب خواهد بخشید.

مشکلات مرزی با کشورهای همسایه آذربایجان غربی رفع شود

استاندار آذربایجان غربی، وجود سه پایانه گمرکی "سرو"، "بازرگان" و "رازی" بین ایران و ترکیه را نشانه عزم دولت ایران برای گسترش صادرات زمینی و ریلی به این کشور دانست و گفت: در این چارچوب می توان با توجه به زیرساخت های موجود در گمرکات شاهد رشد تردد مسافر و مبادلات مرزی بین دو طرف بود.

وی کاهش مشکلات مرزی بین دو طرف را خواستار شد و افزود: ما تمام توان خود را برای کاهش و رفع مشکلات در مرزها به کار بسته ایم و امید می رود با توافق های به عمل آمده، ترکیه نیز بیش از پیش در این زمینه همراهی و همکاری داشته باشد.

نخستین اجلاس سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان روز شنبه27 فروردین ماه سالجاری به میزبانی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی برگزار می شود.

در این اجلاس، در خصوص مناسبات منطقه ای و بین المللی تصمیم گیری شده و مرز رازی - کاپی کوی در خوی، واقع در مرز ایران و ترکیه به بهره برداری می رسد.