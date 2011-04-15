انفجار انتحاری در قندهار/ سفر گیلانی به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در نشست وزرای خارجه ناتو در برلین ضمن مخالفت با فرآیند آغاز عقب نشینی نظامیان در ماه جولای از افغانستان هشدار داد که این اقدام باعث تقویت طالبان می شود.

خبر دیگر اینکه امروز جمعه در نتیجه یک انفجار انتحاری در ولایت قندهار در جنوب افغانستان رئیس پلیس این ولایت و دو فرد دیگر کشته شدند.

"شیر شاه" معاون رئیس پلیس ولایت قندهار به خبرگزاری شینهوا گفت: یک عامل انتحاری درحالیکه کمربند انفجاری به خود بسته بود ساعت 2 بعد از ظهر خودش را در داخل مقر پلیس در این ولایت منفجر کرد که در نتیجه آن "خان محمد مجاهد" رئیس پلیس ولایت قندهار و دو فرد دیگر کشته و دو پلیس دیگر به شدت زخمی شدند.

بر این اساس این انفجار انتحاری در ولایت قندهار دومین حمله در دو روز گذشته در این ولایت و ششمین انفجار در افغانستان در سه روز گذشته بود.

خبر دیگر اینکه وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر این کشور فردا شنبه برای گفتگو با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان درباره تروریسم و روابط دوجانبه به این کشور سفر می کند.

همچنین شبکه تلویزیونی "جئو" گزارش داد که دو مظنون تروریستی فرانسوی که در بمبگذاری بالی سال 2002 در اندونزی نقش داشتند، در پاکستان بازداشت شدند.