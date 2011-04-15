ترکیه برای کاهش مشکلات مرزی با ایران همکاری کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد جهانگیرزاده در جریان بازدید وزیر امور خارجه ایران از پایانه مرزی سرو شهرستان ارومیه با کشور ترکیه، بر ضرورت همراهی دولت ترکیه با ایران به منظور کاهش مشکلات مرزی به ویژه برای مسافران تاکید کرد و افزود: گمرک سرو، پتانسیل افزایش تردد مسافر را دارد که این امر با همراهی مرزبانان ترکیه امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه توسعه گمرکات متعدد آذربایجان غربی در مرز جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق زمینه ساز توسعه همه جانبه در استان است، اظهار داشت: گمرک سرو به عنوان یکی از گمرکات با قدمت بالا در آذربایجان غربی شاهد پیشرفت مناسبی بوده که البته بسیاری از این پیشرفت ها به سال های اخیر و در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم مربوط می شود.

بازراچه مرزی سرو توسعه یابد

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خواستار توسعه بازارچه مرزی و بهبود راه مواصلاتی ارومیه به سرو شد و اظهار داشت: اختصاص اعتبارات مناسب در این زمینه می تواند افزایش حجم مسافر ورودی و مبادلات مرزی در این بازارچه را به نحو مطلوبی به همراه داشته باشد.

جهانگیرزاده در پایان از تلاش مسئولان گمرک سرو تقدیر و خاطرنشان کرد: امکانات رفاهی خوبی در آینده برای مسافران ورودی و خروجی در این گمرک فراهم شود.

نخستین اجلاس سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان روز شنبه، بیست و هفتم فروردین ماه جاری در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی برگزار می شود.

در این اجلاس، در خصوص مناسبات منطقه ای و بین المللی تصمیم گیری و مرز رازی - کاپی کوی در خوی، واقع در مرز ایران و ترکیه به بهره برداری می رسد.