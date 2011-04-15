دورنمای مبادلات تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز تقوی در جریان بازدید وزیر امور خارجه ایران از پایانه مرزی سرو شهرستان ارومیه در مرز ایران و ترکیه، ایران و ترکیه را شریک تجاری مناسب در منطقه عنوان کرد و گفت: دورنمای قابل توجه 30 میلیارد دلاری تجارت ایران و ترکیه، دورنمای بسیار بزرگی برای توسعه تبادلات دو جانبه بوده و این امر بدون توجه به آذربایجان غربی به عنوان تنها مرز زمینی دوکشور میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مرزهای امن و با ثبات آذربایجان غربی زیرساخت توسعه اقتصادی ایران در آینده هستند، اظهار داشت: این مرزها به عنوان مرزهای ایران و اروپا نقش اساسی در مبادلات تجاری، شکوفایی اقتصادی و ارتقای سطح تجارت خارجی کشور برعهده دارند و این امر از چشم مسئولان کشور دور نیست.

تنها مرز ریلی ایران و ترکیه فردا افتتاح می شود

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در ادامه به افتتاح مرز رازی کاپی کوی در حاشیه این اجلاس اشاره کرد و گفت: این مرز تنها مرز ریلی بین ایران و ترکیه و البته کشورهای اروپایی به شمار می رود و می تواند در روند افزایش سطح تجارت خارجی ایران به ویژه با ترکیه موثر باشد.

تقوی در خصوص روابط اقتصادی مناسب ایران و جمهوری آذربایجان نیز بیان داشت: تعاملات فرهنگی و تاریخی دو کشور زمینه مناسب برای توسعه تبادلات اقتصادی با استفاده از مرزهای مشترک است که باید این امر در تعاملات فی مابین مد نظر قرار گیرد.

این مسئول توجه روزافزون به نقش مرزهای زمینی و تبادلات ریلی در آذربایجان غربی را خواستار و اظهار امیدواری کرد: در اجلاس سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان شاهد توافقات مناسب در این زمینه باشیم.

نخستین اجلاس سه جانبه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان روز شنبه 27 فروردین ماه جاری به میزبانی شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی برگزار می شود.