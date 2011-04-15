۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

کمری خبر داد:

سالانه 900 ساعت برنامه تلویزیونی در شبکه افلاک تولید می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان از تولید سالانه 900 ساعت برنامه در شبکه افلاک این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، فتاح کمری در جمع برنامه سازان و هنرمندان استان در سخنانی اظهار داشت: در سفر سوم هیئت دولت، 220 میلیارد تومان اعتبار در کارگروه فرهنگ و هنر برای انجام فعالیتهای فرهنگی به تصویب رسیده است که هنرمندان باید با استفاده از قابلیتهای خود برای جذب این اعتبارات تلاش کنند.

وی با تاکید بر حفظ ارزشها و ارتقا سطح بینش دینی و اسلامی مردم در تولیدات هنری، گفت: تهیه فیلم، تله تئاتر، مستند، سریال و پویانمایی از مفاخر، مشاهیر، علما، شهدا، نخبگان و معرفی میراث فرهنگی و مقاطع تاریخی از جمله محورهای تولید برنامه های امسال هنرمندان صدا و سیمای مرکز استان است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان ادامه داد: تعهد سازمانی شبکه استانی افلاک امسال تولید 36 ساعت در زمینه های نمایشی، سریال، انیمشین، عروسکی، مستند و تله تئاتر است.

کمری یادآور شد: این مرکز سالانه 900 ساعت در سیما و چهار هزار و 270 ساعت در صدا برای پخش از شبکه استانی برنامه تولید می کند.

