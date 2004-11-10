به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابت ها با حضور 62 تنيسور برگزار خواهد شد كه 18 تن از آنها در جدول اصلي رقابت ها حضور دارند. فردا ثبت نام و قرعه كشي اين رقابت ها انجام خواهد پذيرفت و مسابقات از روز شنبه آغاز مي شود.
نمايندگان كشورمان در اين دوره ازرقابت ها عبارتند از: اشكان شكوفي، شهاب حسني، انوشا شاهقلي، فرشاد طلاور و محمد مهذب نيا. شايان ذكر است پس از پايان مسابقات فيوچرز، رقابت هاي چلنجرز آغاز خواهد شد.
مسابقات فيوچرز با شركت تنيس بازان برتر جهان از روز شنبه در جزيره كيش آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابت ها با حضور 62 تنيسور برگزار خواهد شد كه 18 تن از آنها در جدول اصلي رقابت ها حضور دارند. فردا ثبت نام و قرعه كشي اين رقابت ها انجام خواهد پذيرفت و مسابقات از روز شنبه آغاز مي شود.
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