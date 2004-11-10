به گزارش خبرنگار "مهر" اين رقابت ها با حضور 62 تنيسور برگزار خواهد شد كه 18 تن از آنها در جدول اصلي رقابت ها حضور دارند. فردا ثبت نام و قرعه كشي اين رقابت ها انجام خواهد پذيرفت و مسابقات از روز شنبه آغاز مي شود.

نمايندگان كشورمان در اين دوره ازرقابت ها عبارتند از: اشكان شكوفي، شهاب حسني، انوشا شاهقلي، فرشاد طلاور و محمد مهذب نيا. شايان ذكر است پس از پايان مسابقات فيوچرز، رقابت هاي چلنجرز آغاز خواهد شد.

