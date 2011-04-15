جاذبه های گردشگری خرم آباد معرفی شود / دریاچه "کیو" فرصتی استثنایی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام میرعمادی در مراسم کلنگ زنی نمازخانه پارک کیو در سخنانی اظهار داشت: امروزه یکی از اصولی که در شهرسازی مطرح است این است که شهرها به شکلی طراحی شوند که تمام نیازهای شهروندان را برآورده سازند.

وی افزود: یک شهر خوب و آباد شهری است که درست طراحی و تمام نیازهای شهروندان با دقت در آن لحاظ شده باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر رشد هماهنگ و توسعه همگون شهرها، بیان داشت: اگر شهری پیشرفت کند اما فضای سبز آن با نیاز مردم متناسب نباشد و یا اینکه در یک نقطه ای رشد کند ولی امکانات فرهنگی، مذهبی یا تفریحی نداشته باشد بیانگر این است که این شهر به طور اصولی رشد نکرده است.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: گردشگری در شهرهایی رشد و رونق دارد که اصول شهرسازی و زیرساختهای فرهنگی و تفریحی در آن لحاظ شده باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه شهرداری و دیگر دستگاههای متولی به ایجاد زیرساختهای شهری، خاطرنشان کرد: خرم آباد جاذبه های بسیار عالی و ارزشمندی برای گردشگری و تفریح و اقامت دارد ولی متاسفانه آن طور که باید به آنها رسیدگی نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید بیشتر از آنچه اکنون هست به خرم آباد توجه شود، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دریاچه کیو یک فرصت استثنایی برای توسعه گردشگری خرم آباد است که باید این نقطه به عنوان یک نقطه استراتژیک شهر همیشه مد نظر مسئولین قرار گیرد و اجازه داده نشود که مناطق اینچنینی مورد بی مهری و تاخت و تاز افراد سودجو قرار گیرد.

وی افزود: یکی از عوامل مهم اقامت و توقف مسافران در خرم آباد پارک و دریاچه کیو است که هر ساله برای مردم جذابیت دارد اما یکی از کمبودهای این منطقه تفریحی نداشتن نمازخانه بود که خوشبختانه با همت شورای اسلامی شهر و شهردار خرم آباد این مشکل نیز رفع خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم خرم آباد را به زیباترین شهر ایران تبدیل کنیم چرا که خرم آباد این پتانسیل را دارد و این زیبایی در این شهر وجود دارد فقط مقداری تلاش و همت و سلیقه می خواهد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر توسعه فضای سبز در خرم آباد، افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی و پدیده گرد و غبار که این روزها در استان ایجاد شده لزوم وجود و گسترش پارکها و فضاهای سبز برای سلامت و آرامش مردم یک ضرورت است.

وی خطاب به متولیان امور شهری تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم که سرانه فضای سبز شهروندان از بین برود زیرا فضای سبز باعث ایجاد آرامش، زیبایی و سلامت شهر می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: در هیچ دوره ای نباید اجازه داده شود که نسبت به فضاهای آموزشی، فرهنگی و فضاهای سبز مردم تجاوزی صورت گیرد و به خاطر سودجویی عده ای آسایش مردم سلب شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: برای ساخت نمازخانه پارک کیو با زیربنای 70 مترمربع، 35 میلیون تومان هزینه خواهد شد.

علی زنجی بیرانوند افزود: این نمازخانه تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.