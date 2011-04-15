به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در حالی از امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شد که هفت استان‎ آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان، همدان و یزد و همچنین کیش و توابع تهران در این مسابقات نماینده‎ای ندارند.

این استان‌ها در حالی از اعزام نماینده به مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان امتناع کرده‌اند که استان‌های زنجان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی نیز تنها با یک نماینده در رقابت‎ها شرکت کرده است. ضمن اینکه استقبال کم استان‎های شرکت کننده از وزن‎های 42 و 39 کیلوگرم ناراحتی مربیان تیم ملی را به همراه شد و آنها از این موضوع نگران بودند.

غیبت پزشک نیز از جمله موارد قابل توجه در روز نخست مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان بود. طوریکه یک کشتی از رقابت‌های این روز باقی مانده بود اما هنوز پزشک در محل برگزاری رقابت‌ها حاضر نشده بود. به همین دلیل کشتی گیری که از ناحیه بینی دچار آسیب دیدگی شده بود به کمک مربیان تیمش مداوا شد.

مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در سالن هفتم تیر تهران برگزار می‌شود اما استقبال تماشاگران از این رقابت‏ها کاملا سرد بود. ضمن اینکه عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی تنها مسئولی بود که صبح امروز در محل برگزاری رقابت‎های انتخابی حضور داشت. البته خیرآبادی، اسفندیاری‎فر و جزینی مربیان تیم ملی هستند که بعد از وی و در غیاب محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور در سالن هفتم تیر از نزدیک مسابقات را تماشا کردند.

کادر فنی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در حالی اقدام به برگزاری مسابقات انتخابی کرده است که به 11 کشتی گیر مد نظر خود برای رقابتهای قاره‎ای و جهانی مجوز غیبت داده است. همچنین مربیان این تیم به منظور جلوگیری از کاهش وزن بیش از حد کشتی گیران نفرات اول تا پنجم اوزان پنجگانه را پس از مسابقات بروی باسکول برد تا افرادی که بیش از حد وزن کم کرده‌اند را به جام بین‌المللی کودک دعوت نکنند.