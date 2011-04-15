به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین از هفته سی‎ام رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که پیش از آغاز بازی مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان استیل آذین به عنوان آخرین بازیکن این تیم به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و برای حضور در میدان از علی دایی سرمربی سرخپوشان و سایر اعضای کادرفنی رخصت گرفت.

* مهدوی کیا پس از اجرای مراسم ابتدای مسابقه که بین کاپیتان‌های دو تیم و داوران انجام می‎شود به سمت علی دایی رفت. این حرکت مهدی‌کیا با واکنش بسیار خوب هواداران پرسپولیس همراه شد طوریکه آنها برای دقایقی به شدت این بازیکن را تشویق کردند. مهدوی‎کیا نیز با حرکت دست از آنها تشکرکرد.

* شاپورزاده و اکبرپور زودتر از سایر بازیکنان استیل آذین به سمت نیمکت پرسپولیس رفتند و کعبی، کاظمی و عشوری زاد آخرین بازیکنان استیل بودند که این کار را انجام دادند. همچنین وحید هاشمیان، نورمحمدی و مجتبی زارعی از جمع بازیکنان پرسپولیس به سمت نیمکت تیم استیل آذین رفته و پیش از حضور در زمین با مربیان این تیم خوش و بش کردند.

* پیش از آغاز مسابقه و به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران از جانبازان ارتش تقدیر شد. در این میان کی‎روش سرمربی پرتغالی تیم ملی کشورمان با حضور در کنار زمین در این مراسم شرکت کرد. بازیکنان دو تیم نیز پیش از آغاز بازی گل‎هایی را به این جانبازان سرافراز تقدیم کردند.

* دستیار کی‎روش که در این هنگام در جایگاه ویژه حضور داشت، با دوربین موبایل از این صحنه‎ها عکس می گرفت.

* دیدار تیم های پرسپولیس و استیل آذین در حضور کمتر از 15000 تماشاگر آغاز شد. برای چنین دیدار حساسی حضور این تعداد تماشاگر باعث تاسف است.