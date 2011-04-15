صنعت ساری امیدهای صعود به پلی آف را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر جمعه از هفته بیست و سوم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در ورزشگاه شهدای ساری برگزار شد، صنعت ساری به رغم شایستگی های فراوانی که برای برتری مقابل حریف کرمانشاهی خود داشت به تساوی بدون گل و کسب یک امتیاز این مسابقه قناعت کرد و با کسب سی و دومین امتیاز، در رده ششم جدول رده بندی گروه دوم این رقابت ها باقی ماند.

نیمه اول این دیدار با حملات پراکنده تیم میزبان و دفاع مستحکم بازیکنان تیم شیرین فراز همراه بود.

خلق چند موقعیت گلزنی که با بی دقتی مهاجمان تیم صنعت همراه بود، فریادهای نادر دست نشان، سرمربی تیم صنعت را به آسمان برد اما شاگردان این مربی قائمشهری در ادمه این نیمه نیز نتوانستند از دستورات مربی خود برای گلزنی و برتری مقابل میهمان خود استفاده کنند.

با آغاز نیمه دوم، نادر دست نشان با انجام چند تغییر در پستهای بازیکنان، ترکیب تیم را هجومی تر کرد تا با استفاده از کناره های زمین و ارسال توپ به روی دروازه حریف، موقعیت گلزنی برای تیم ایجاد شود.

در این نیمه هم چند موقعیت گلزنی برای تیم صنعت ایجاد شد که بی دقتی مهاجمان تبدیل به گل نشد. در دقایق پایانی این مسابقه تیم صنعت خوش شانس بود که دروازه تیمش به دنبال هجوم بی محابای بازیکنانش و انجام ضد حمله توسط بازیکنان تیم شیرین فراز گشوده نشد و این تیم مقابل دیدگان 3 هزار تماشاگر ساروی ، امتیازات این دیدار را با حریفش تقسیم کرد.

دیدار تیم فوتبال نساجی قائمشهر و استقلال اهواز نیز که قرار بود عصر امروز برگزار شود به دلیل شرایط جوی و نامساعد اهواز به روز شنبه موکول شد.