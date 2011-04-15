۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

کنتورهای حجمی روی چاه های کشاورزی مه ولات نصب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کنتورهای حجمی روی موتورهای چاه های کشاورزی شهرستان مه ولات، نصب و راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرماندار مه ولات صبح جمعه در این مراسم، اظهار داشت: برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی دشت های حاصلخیز شهرستان باید کنترل شود و نسبت به آموزش برداشت صحیح از آنها به کشاورزان، اقدامات لازم صورت بگیرد.

علی حاجی عرب خواستار مدیریت صحیح مصرف آب در حوزه کشاورزی شد و افزود: کشاورزان می توانند با مدیریت بر این امر، مسئله کم آبی منطقه را تا حد زیادی برطرف کنند.

وی نظارت بر روند برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی را از مهمترین راهبردهای مدیریت در امر مصرف صحیح آب، عنوان کرد.

فرماندار مه ولات افزود: استفاده از شیوه های نوین آبیاری همچون آبیاری قطره ای می تواند تا حد زیادی باعث جلوگیری از اتلاف منابع آبی شود.

