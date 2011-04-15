به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ذوالفقاری شامگاه پنج شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی شیخ عطار نیشابوری در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور افزود: داستانهای عطار، قابلیت بسیاری برای تهیه فیلم و نمایش دارد.
وی اظهار داشت: از ویژگیهای آثار عطار می توان به اندرز، نقل حکایت تاریخی، رباعی بودن، بیان تمثیل، استفاده از رمز و طنز اشاره کرد.
وی بیان داشت: عطار در چند جای مصیبتنامه و خسرونامه قصد بیان قصههایی با مضامین حق و حقیقت دارد و به صراحت قصههایش را برگرفته از قرآن و معارف دینی میداند.
وی روز عطار را فرصتی برای بازنگری آثار این شاعر پرآوازه و استفاده از آثارش برای حضور اندیشههایش در زندگی دانست.
این استاد دانشگاه گفت: متأسفانه آثار عطار در دانشگاهها کمتر حضور دارد و فقط در رشتههای ادبیات مراکز آموزش عالی، دیده میشود.
ذوالفقاری افزود: مروجان معارف دینی و معلمان باید اندیشه های عطار را در زندگی خود بکار گیرند.
وی تصریح کرد: عطار، سنایی و مولوی سه رکن فرهنگ ایرانی هستند که باید بهعنوان سرمایه معنوی کشور، ثبت یونسکو شوند.
استاد دانشگاه شیراز نیز در این همایش گفت: در زمان حمله مغول، تمام فرهنگ فارسی، دستخوش نابودی قرار گرفت و در این زمان بود که چندین شخصیت بزرگ به بازسازی فرهنگ اسلامی پرداختند.
محمد یوسف نیری افزود: شیخ نجمالدین رازی، شیخ عطار نیشابوری، مولانا جلالالدین بلخی، سعدی و حافظ، بیشترین سهم را در این بازسازی دارا هستند و سهم عطار از تمام این بزرگان، بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه عطار، انسان و معرفت انسانی را بهتر میشناخت، اظهار داشت: باید ادب عرفانی را با ادبیات باز کرد و منظور از مرغ در منطقالطیر، همان انسان کامل و زبان مرغ، زبان انسان کامل و زبان عقلانیت است.
همچنین یک پژوهشگر و عطارشناس گفت: عطار در مهمترین مرحله تکامل عرفان فارسی قرار دارد.
محمد تقوی افزود: بسیاری از کلماتی که در لهجه نیشابوری تلفظ میشده، عطار وارد شعرش کرده است و در شعر عطار، جهانبینی عرفان ایرانی نهفته است.
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، ادامه داد: پس از شعر سنایی دومین شعر برجسته عرفان فارسی، شعر عطار است.
تقوی اظهار داشت: عطار از بیان نمادین و رمز گونه برای طرح مباحث فلسفی و عرفانی بهره گرفته است و در پیشبرد شعر عرفانی سهم عظیمی دارد.
تقوی به سبک شعر عطار اشاره کرد و اظهار داشت: عطار شاعری است که بر شاعران پس از خود بسیار تأثیرگذار بوده است و سبک خاص خود را دارد که زبان او را از سایر شاعران متمایز میگرداند.
وی خاطرنشان کرد: عطار چون به حرفه عطاری اشتغال داشته است برخی از اصطلاحات این حرفه در شعرش دیده می شود و اینگونه است که سبک شعری عطار متمایز میشود.
این نویسنده و پژوهشگر، منطقالطیر عطار را از برجستهترین آثار عرفانی دانست و گفت: منطقالطیر به لحاظ پختگی اندیشه و گوناگونی افکار، بسیار حائز اهمیت است.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نیز به بررسی هنر در منطقالطیر عطار نیشابوری پرداخت.
ویدا ملکی افزود: متأسفانه جای ترجمههای فارسی از منابع کیمیاگری در کشور ما خالی است.
وی گفت: هندسه زبانی منطقالطیر از سه ضلع مقدمه، داستان شیخ صنعان و اصل داستان منطقالطیر تشکیل شده است که رنگ سیاه در بحث کیمیاگری عطار، نمود خاصی دارد.
بزرگداشت عطار در نیشابور/
عطار جایگاه اول را در بین قصهپردازی ادبیات ایران دارد
مشهد - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: عطار جایگاه اول را در قصهپردازی و جایگاه دوم را در حکایتپردازی ادبیات ایران دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ذوالفقاری شامگاه پنج شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی شیخ عطار نیشابوری در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور افزود: داستانهای عطار، قابلیت بسیاری برای تهیه فیلم و نمایش دارد.
نظر شما