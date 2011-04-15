  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

هفته سی‌ام لیگ برتر فوتبال/

توقف سایپا مقابل نفت تهران/ جدال صبا و مس مساوی تمام شد

توقف سایپا مقابل نفت تهران/ جدال صبا و مس مساوی تمام شد

سی‌امین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با توقف تیم‌های سایپای البرز و صبای قم به ترتیب مقابل نفت تهران و مس کرمان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17:45 امروز جمعه با برگزاری دو بازی در کرج و قم پیگیری شد که طی آن تیم سایپای البرز در ورزشگاه انقلاب کرج با نتیجه تساوی بدون گل مقابل نفت تهران متوقف شد و صبای قم نیز در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم مقابل مس کرمان به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد.

- نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* سایپای البرز صفر - نفت تهران صفر

* صبای قم یک ـ مس کرمان یک
گل‌ها: علیرضا میرشفیعیان (45) برای صبا و میلاد فخرالدینی (21) برای مس
 
کد مطلب 1289381

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها