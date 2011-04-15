توقف سایپا مقابل نفت تهران/ جدال صبا و مس مساوی تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 17:45 امروز جمعه با برگزاری دو بازی در کرج و قم پیگیری شد که طی آن تیم سایپای البرز در ورزشگاه انقلاب کرج با نتیجه تساوی بدون گل مقابل نفت تهران متوقف شد و صبای قم نیز در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم مقابل مس کرمان به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد.
- نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* سایپای البرز صفر - نفت تهران صفر
* صبای قم یک ـ مس کرمان یک
گلها: علیرضا میرشفیعیان (45) برای صبا و میلاد فخرالدینی (21) برای مس
