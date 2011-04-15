پیروزی ناجوانمردانه پرسپولیس باتوصیه دایی/ ورزشگاه آزادی میدان جنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19:10 امروز جمعه با رویارویی تیم‌های پرسپولیس و استیل آذین تهران در ورزشگاه آزادی پیگیری شد.

پرسپولیس که به سه امتیاز بازی نیاز داشت در مصاف با قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر به پیروزی 2 بریک دست یافت.

در این بازی ابتدا تیم پرسپولیس با گلزنی مجتبی زارعی در دقیقه 21 از میهمان خود پیش افتاد و یک دقیقه بعد سیاوش اکبرپور بازی را به تساوی کشاند.

این نتیجه تا دقیقه 4+90 ادامه پیدا کرد تا اینکه سوشا مکانی به دلیلی نامعلوم توپ را به بیرون فرستاد. در این لحظه سرخپوشان با توصیه علی دایی به جای انجام بازی جوانمردانه مسابقه را ادامه دادند و روی پرتاب اوتی دستی توسط اشپیتیم آرفی به گل رسیدند.

با این گل که بازیکنان استیل آذین معتقد بودند ناجوانمردانه به ثمر رسیده است، در زمین مسابقه جنجال به پا شد و بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند. در این بین فریدون زندی به سمت بازیکنان پرسپولیس هجوم برد، سپهر حیدری مورد محبت بازیکنان استیل آذین قرار گرفت و نقش بر زمین شد، مربیان دو تیم وارد زمین شدند و ... ماحصل این اتفاقات وقفه کوتاه در زمان مسابقه و ادامه آن پس از 4 دقیقه بود.

از این زمان به بعد بازی از سوی دو تیم به ویژه استیل آذین احساسی دنبال می شد. سوشا مکانی آسمان را نشان می داد و پرسپولیس را نفرین می کرد و دیگر بازیکنان به جای توپ ساق هم را نشانه می رفتند و ...

در دقیقه 9+90 ماتیوس بازیکن تیم استیل آذین بصورت خشن روی آرفی خطا کرد که این برخورد درگیری‌هایی تازه را به دنبال داشت. زد و خورد بازیکنان دو تیم تا جایی پیش رفت که با دخالت نیروی انتظامی قائله ختم به خیر شد.

افشاریان که کنترل بازی را از دست داده بود، پس از اخراج ماتیاس و رضا نورمحمدی سوت پایان بازی را بصدا درآورد تا کار به جاهای باریک کشیده نشود.

این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم استیل آذین از دقیقه 86 به دنبال اخراج مهدی محمدی با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه داد.

- نتایج دیدارهای هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن اصفهان 2 ـ شهرداری تبریز یک

گل‌ها: سیدمحمد حسینی (45) و محمد صلصالی (80 - پنالتی) برای ذوب آهن و سعید دقیقی (86 - پنالتی) برای شهرداری

* راه‌آهن شهرری صفر ـ استقلال تهران یک

گل: حوار ملامحمد (47)

* تراکتور‌سازی تبریز یک - سپاهان اصفهان 3

گل‌ها: احسان حاج صفی (48 - گل به خودی) برای تراکتورسازی و ابراهیم توره (27 و 80) و محسن بنگر (70) برای سپاهان

* سایپای البرز صفر ـ نفت تهران صفر

* ملوان بندرانزلی 3 ـ پاس همدان صفر

گل‌ها: مهرداد اولادی (52 و 72) و محسن مسلمان (80)

* صبای قم یک ـ مس کرمان یک

گل‌ها: علیرضا میرشفیعیان (45) برای صبا و میلاد فخرالدینی (21) برای مس

* شاهین بوشهر 2 ـ فولاد خوزستان صفر

گل‌ها: ایوان پتروویچ (59) و عباس پورخسروانی (80)

* صنعت نفت آبادان 2 ـ پیکان قزوین یک

گل‌ها: علی ممبینی (3) و لئون پاجاچیان (78) برای صنعت نفت آبادان و زلاتان هارسونی (2+90) برای پیکان قزوین

* پرسپولیس 2 ـ استیل‌آذین تهران یک

گل‌ها: مجتبی زارعی (21) و اشپیتیم آرفی (4+ 90) برای پرسپولیس و سیاوش اکبرپور (22) برای استیل آذین

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 61 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 56 امتیاز

3- استقلال تهران 55 امتیاز

4- تراکتورسازی تبریز 50 امتیاز - تفاضل گل 11+

5- پرسپولیس تهران 50 امتیاز - تفاضل گل 6+

6- ملوان بندرانزلی 45 امتیاز

7- فولاد خوزستان 44 امتیاز - تفاضل گل 16+

8- مس کرمان 44 امتیاز - تفاضل گل 7+

9- صنعت نفت آبادان 41 امتیاز

10- صبای قم 36 امتیاز

11- نفت تهران 33 امتیاز - تفاضل گل 1-

12- شاهین بوشهر 33 امتیاز - تفاضل گل 2-

13- سایپای البرز 32 امتیاز - تفاضل گل 5-

14- شهرداری تبریز 32 امتیاز - تفاضل گل 11-

15- پاس همدان 31 امتیاز

16- راه آهن شهرری 30 امتیاز

17- پیکان قزوین 29 امتیاز

18- استیل آذین 24 امتیاز