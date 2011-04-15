به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله ویسی پس از اتمام بازی مس کرمان و صبای قم در جمع خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به عدم موفقیت تیمش در 6هفته گذشته گفت: تیم ما چون 6 هفته به برد نرسیده بود در بازی امروز استرس داشت ولی بازیکنان ما رفته رفته فهمیدند که نباید استرس داشته باشند و بنابراین بر بازی مسلط تر شدند.

وی افزود: اگر ما بد بازی کنیم و کسی بخواهد از ما ایراد بگیرد من خودم ایراد می گیرم ولی باید گفت تیم ما در بازی با مس خوب ظاهر شد ولی نتیجه نگرفت.

ویسی ادامه داد: بازیکنان ما تکنیکی هستند ولی زمین ورزشگاه قم به ما اجازه نمی دهد که بیشتر کار کنیم. خدا اگر شانس به من بدهد فکر می کنم ضمن اینکه خوب بازی می کنیم نتیجه هم می گیریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در واکنش به یکی از خبرنگاران که به اعتراض وی به داور اشاره کرد تصریح کرد: من هیچ موقع به داور اعتراض نکردم ولی این نکته مورد توجه است که ما در چند بازی از عملکرد داوری ضربه خوردیم و حتی در یکی از این بازی‌ها به گل رسیدیم ولی داور این گل را قبول نکرد.

ویسی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران که از وی در مورد عدم موفقیت تیم صبا در 6 هفته گذشته پرسیده بود، اظهار داشت: من 10 هفته است به قم آمده‌ام. چرا شما همیشه از من سئوالات منفی می پرسید؟ اگر 10 بازیکن همچون فشنگچی، نوری، نیکبخت، رضایی، لطیفی، همرنگ، سهراب بختیاری زاده و ... را به من بدهند حتما تیم صبای قم را به آسیا می برم.

وی گفت: اگر کی‌روش هم مدیریت تیم صبای قم را بر عهده بگیرد این تیم از رتبه هشتم جدول بالاتر نمی رود و من باید بازیکنان تیم را خودم انتخاب کنم تا به نتایج بهتری برسیم.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه صبای قم از من برنامه خواست و من هم گفتم تا زمانی که پول ندهید برنامه نمی دهم. من سه پیشنهاد دیگر هم دارم.

ویسی با بیان اینکه همه تیم ها نمی توانند 90 دقیقه بر روی بازی مسلط شوند گفت: مهره اصلی هیچ تیمی روبروی بازیکنان ما نتوانست کاری کند به خاطر اینکه بازیکنان ما با تجربه و تاکتیکی هستند.

سرمربی تیم سرمربی قم خواستار حمایت بیشتر از مسئولان و مردم قم شد و افزود: اگر من در حین مربیگری ایراد فنی، اخلاقی و تمرینی داشتم می توانند مرا اخراج کنند. من کیسه برای خود ندوخته‌ام.

تیم فوتبال صبای قم در هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم مقابل تیم مس کرمان با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.