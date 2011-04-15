به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی در پایان دیدار پرسپولیس و استیل آذین گفت: فقط تنها می توانم بگویم متاسفم. مقصر این صحنهها هر کسی بود بازیکنان باید بیشتر رعایت می کردند.
وی ادامه داد: در هفتههای پایانی لیگ همه چیز شده امتیاز و متاسفانه شاهد این اتفاقات هستیم که همه آنها را گزارش و از کمیته انضباطی می خواهیم به آنها رسیدگی عاجل کند.
محمدی در مورد اینکه رخ دادن چنین صحنههایی مقابل کیروش ناراحت کننده نیست، گفت: مسئله کیروش نیست متاسفانه این بازی از تلویزیون پخش شد و همه ایرانیها اتفاقات درون آن را دیدند.
نظر شما