۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۲۱:۲۸

عزیزالله محمدی:

فقط می‌گویم متاسفم/ حتما به اتفاقات این بازی رسیدگی می‌کنیم

رئیس سازمان لیگ از اتفاقات رخ داده در پایان دیدارهای پرسپولیس و استیل آذین ابراز تاسف شدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدی در پایان دیدار پرسپولیس و استیل آذین گفت: فقط تنها می توانم بگویم متاسفم. مقصر این صحنه‌ها هر کسی بود بازیکنان باید بیشتر رعایت می کردند.

وی ادامه داد: در هفته‌های پایانی لیگ همه چیز شده امتیاز و متاسفانه شاهد این اتفاقات هستیم که همه آنها را گزارش و از کمیته انضباطی می خواهیم به آنها رسیدگی عاجل کند.

محمدی در مورد اینکه رخ دادن چنین صحنه‌هایی مقابل کی‌روش ناراحت کننده نیست، گفت: مسئله کی‌روش نیست متاسفانه این بازی از تلویزیون پخش شد و همه ایرانی‌ها اتفاقات درون آن را دیدند.

