شکست استیل آذین کار خدا بود/ جوانمرد هستم

به گزارش خبرنگار مهر، اشپیتیم آرفی پس از پیروزی تیمش برابر استیل آذین گفت: من در فوتبال ایران بازیکن جوانمردی بوده‌ام و تاکنون کسی از من بی انضباطی و بی اخلاقی ندیده است.

مهاجم تیم فوتبال پرسولیس با اشاره به اینکه دروازه بان استیل آذین به او حمله کرده است، افزود: بازیکنان استیل آذین می خواستند ناجوانمردانه بازی کنند و این کار خدا بود که توانستیم در دقایقی پایانی گل بزنیم و در دیدار با این تیم پیروز شویم.

وی خاطرنشان کرد: من هیچ چیزی به بازیکنان استیل آذین نگفتم اما معلوم نبود چرا به ما حمله کردند، در حالی که داشتم پس از گل شادی می کردم.

تیم فوتبال پرسپولیس هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با برتری مقابل استیل آذین پشت سر گذاشت.