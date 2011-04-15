فوتبال جوانمردانه را معنا کردیم/ تنها 2 ماه دیگر میهمان پرسپولیسم

به گزارش خبرنگار مهر،علی دایی در پایان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین گفت: در نیمه اول بد بودیم ولی با این حال از تیم استیل آذین سرتر بودیم. در نیمه دوم توپ و میدان در اختیار ما بود و به غیر از یک شوت که توسط زندی زده شد و از کنار دروازه ما به اوت رفت استیل آذین موقعیت چندانی نداشت.

وی با بیان اینکه در زمان به ثمر رسیدن گل استیل آذین هم از بازیکنانش خواسته بود روی نفرات حریف پرس کنند در مورد حرکت بازیکنان تیم پرسپولیس که در دقایق پایانی بدون رعایت بازی جوانمردانه به گل رسیدند، گفت: این درس عبرتی بود تا کسانی که می خواهند به صورت ناجوانمردانه امتیاز بگیرند دیگر به این کارها فکر نکنند اگر دروازه بان استیل آذین مصدوم شده بود و توپ را به همین دلیل بیرون زد چرا منتظر نماند تا پزشک تیم برای مداوایش به درون زمین بیاید؟!

سرمربی پرسپولیس در این خصوص اضافه کرد: اگر دروازه بان استیل آذین مصدوم بود چرا بلافاصله از جایش بلند شد؟ در آن صحنه کسی با این دروازه بان درگیر نشد و او خودش را بدون دلیل به زمین زد.

دایی با بیان اینکه در فوتبال ما بازی جوانمردانه را بد تعبیر می کنند، تاکید کرد: اگر بازیکن استیل آذین به لحاظ سلامت در خطر بود توپ را تقدیم‌شان می کردیم اما دروازه‌بان این تیم پس از گرفتن توپ چندین حرکت نمایشی انجام داد و شیرجه زد. اگر صدمه دیده بود حق با تیم استیل آذین بود و ما اشتباه کرده بودیم اما وی ناجوانمردانه توپ را به اوت زد و بلافاصله بلند شد سئوال من این است اگر مصدوم بود چرا زود بلند شد؟

وی با بیان اینکه بازیکنان ما در زمان خوشحالی پس از گل با حمله بازیکنان استیل آذین مواجه شده و در این شرایط محمد نوری از ناحیه دست، سپهر حیدری از ناحیه لب و حسین بادامکی از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است، افزود: آخر بازی دیدید بازیکن خارجی تیم استیل آذین چگونه به بازیکن ما حمله کرد. حرکت آنها ناجوانمردانه بود یا حرکت ما؟ آنها می خواستند وقت تلف کنند و باز هم می گویم اگر دروازه بان آنها صدمه دیده بود من از همه عذرخواهی می کردم اما وقتی توپ را به بیرون می زند و بعد از آن حرکات نمایشی انجام می دهد به نظر شما کارش مسخره نیست و تنها حرکت ما ناجوانمردانه بوده است؟!

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه این درسی بود تا خیلی‌ها برای رسیدن به امتیاز ناجوانمردانه بازی نکنند، تاکید کرد: ما از لحاظ فوتبالی از تیم استیل آذین بهتر بودیم. بازیکنان استیل آذین مقابل ما تعصبی و غیرتی بازی می کردند. من خیلی از بازی‌های این تیم را دیده‌ام و متوجه شدم آنها در زمین راه می روند. اگر تعصبی و غیرتی بودند در بازیهای گذشته در زمین راه نمی رفتند. تنها در این بازی بود که تعصب و غیرتشان تبلور کرده و بالا آمده بود!

علی دایی در پاسخ به خبرنگاری از وی پرسید آیا در دقایق پایانی مسابقه سیاوش اکبرپور و حسین کاظمی با شما درگیر شدند؟، گفت: آنها هیچ بی احترامی به من نکردند اما دروازه بان استیل آذین هر چه لایق خودش بود به دروازه بان ذخیره و بازیکنان من گفت اما کسی به من بی احترام نکرد. من با کاظمی و اکبرپور رفیقم.

وی در مورد درگیری ایجاد شده در زمان ورود بازیکنان دو تیم به رختکن هم اظهار داشت: من آن صحنه را ندیدم و تنها بازیکنانم را به رختکن بردم اما شنیدم فحش ناموسی به رحمان احمدی داده‌اند. کمیته انضباطی باید به این مسائل رسیدگی کند دوربین‌های شما تصاویر را ضبط کرد و مشخص است دروازه‌بان تیم استیل آذین چه الفاظی را بکار برده است.

دایی با تاکید بر اینکه استیل آذینی‌ها کار غیر حرفه‌ای خودشان را توجیه می کنند، تاکید کرد: ما از نظر فوتبالی خصوصا در نیمه دوم از آنها برتر بودیم و از نظر فوتبالی حق به حقدار رسید. بازی جوانمردانه این نیست که خودت را زمین بیاندازی و بخواهی تیم حریف توپ را تقدیم شما کند. تا الان در بازی‌های ملی دیده بودیم که تیم‌های عربی چنین کاری را می کنند اما مگر ما دیوانه‌ایم که بازیکن تیم مقابل توپ را به اوت بزند و از زمین بلند شود و ما هم توپ را به آنها بدهیم. ما اینقدر فشار را تحمل کردیم تا در این دیدار به پیروزی برسیم، آنوقت چرا باید 2 امتیاز را به آنها بدهیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه در فوتبال خشک و تر با هم می سوزند، افزود: من در آن صحنه دخالت کردم تا با وجود تمامی مشکلات بازیکن مصدوم و محروم دیگری روی دستم قرار نگیرد. برای اولین بار در تاریخ فوتبالی‌ام چنین اتفاقی را ندیدم که بازیکنان ما در زمان خوشحالی پس از گل مورد حمله بازیکنان حریف قرار بگیرد. خواهشم این است که این اتفاقات را دقیق بررسی کنند زیرا کاری که بازیکنان آنها انجام داد را چه می توان نامید.

خبرنگاری پرسید عملکرد داور تا چه اندازی روی اتفاقات آخر بازی نقش داشت که سرمربی پرسپولیس گفت: مطمئنا اگر در زمان به وجود آمدن درگیری‌ها داور به دروازه بان استیل آذین کارت قرمز نشان می داد بازیکنان این تیم تا آن اندازه شلوغ نمی کردند البته من دیگر نمی خواهم در مورد داوری صحبت کنم.

وی ادامه داد: ما بهترین داوران دنیا را داریم و من مخلص آنها هستم. در پایان بازی با استقلال من درباره داوری صحبت کردم، آنهم روی صحنه‌هایی که همه دیدند پنالتی ما به چه آسانی گرفته نشد. متاسفانه برخی ها علیه من صحبت کردند. یک بار علیه رفیعی صحبت کردم و همه دیدند در بازی با پاس همدان چه اتفاقاتی افتاد بازهم می گویم من مخلص همه داوران هستم.

دایی در این خصوص افزود: نمی خواهم به خاطر صحبت‌هایم محرومم کنند دوست دارم اگر هستم در کنار زمین باشم و به هیجانات بازی نزدیک‌تر باشم. نمی خواهم از بالا تیمم را هدایت کنم. همه داوران خوب هستند اما مطمئنا در آن صحنه همه چیز از دست داور در رفت.

خبرنگاری گفت: "در حالی که از قطعه نویی و مظلومی برای فصل آینده برنامه گرفته شده است اما هنوز تکلیف شما و پرسپولیس مشخص نیست"، دایی در این خصوص اظهار داشت: من تا دو ماه دیگر قرارداد دارم و میهمان این تیم هستم. شاید باشگاه من را نخواهد اما اگر بخواهد شاید من هم نمانم اما پس از دریافت پیشنهاد فکر می کنم بمانم یا نمانم که تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: مگر خودم به پرسپولیس آمده‌ام. مسئولان باشگاه پرسپولیس دنبالم آمدند و قرارداد بستند شاید مبلغ قراردادم کمتر از پیشنهاداتی باشد که در آن مقطع داشتم حتی کمتر از نصف دیگر پیشنهادها اما افتخارم این است که به خاطر خدمت به مردم آمده‌ام و می خواهم برای آنها کاری کنم. امروز با تمام وجود و انرژی در خدمت تیم هستم.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: مگر فقط باید در پرسپولیس مربیگری کرد. تیم‌های دیگری هم هستند که بعد از مشخص شدن وضعیتم با پرسپولیس در مورد آنها فکر می کنم اگر من را نخواهند به تیم‌های دیگر می روم و اگر در هیچ تیمی جایی نداشتم خدا را شکر کارهای بسیاری دارم که می توانم به آنها رسیدگی کنم.

علی دایی در پایان در مورد احتمال همکاری‌اش با کی‌روش در تیم ملی اظهار داشت: من تا زمانی که مربیگری کنم می خواهم نفر اول باشد. البته عاشق تیم ملی هستم و هر کمکی بتوانم برای موفقیت این تیم ملی به کی‌روش تنها به صورت غیر مستقیم خواهم کرد. من دیروز با کی‌روش صحبت کردم و به او تاکید کردم هر کمکی که بتوانم انجام می دهم اما تا روزی که مربیگری می کنم تنها نفر اول خواهم بود.