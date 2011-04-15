مهدوی مهدوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در پایان دیدار استیل آذین برابر پرسپولیس گفت: هر دو تیم بازی خوبی را انجام دادند و برای پیروزی آمده بودند. تا لحظات آخر بازی به خوبی پیش می رفت اما یک اتفاق همه چیز را به هم ریخت.

وی در پاسخ به این پرسش که "چه کسی را مقصر این درگیری می دانید؟"، گفت: همه دیدند که چه کسی مقصر است و لازم نیست در این خصوص اظهار نظر کنم.

وی در خصوص صحبت‌های علی دایی که اعلام کرد بازی جوانمردانه را یاد استیل آذین دادیم، تاکید کرد: من به نظر ایشان احترام می گذارم و هیچ صحبتی در این خصوص نمی کنم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در پایان گفت: این اتفاق روی نتیجه بازی تاثیرگذار بود و لازم نیست در مورد آن من توضیح بدهم.

تیم فوتبال استیل آذین تهران پس از شکست 2 بریک مقابل پرسپولیس با 24 امتیاز همچنان قعرنشین جدول رده بندی است.