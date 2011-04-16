ارزش صادرات غیر نفتی استان مرکزی 43 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، زمینه مناسب صادراتی موجود در استان با توجه به فعالیت دو هزار و 700 واحد صنعتی و تولیدات این بخش، در کنار توانمندی استان در بخش کشاورزی از جمله تولید گل و گیاهان زینتی، پسته، انار و... این انتظار را ایجاد می کند که " بخش صادرات " به بازوی پرقدرتی در استان تبدیل شود.

به عقیده کارشناسان توان استان در زمینه صادرات بیش از آمار کنونی است.

صادرات سالانه استان به حدود 600 میلیون دلار می رسد که بخشی از آن از طریق گمرک استان و بخش قابل توجهی از دیگر گمرکات صورت می گیرد که امسال گمرک با ارائه تسهیلات توانست آمار خود را 43 درصد افزایش دهد، رقمی که به نفع استان و گامی در راستای توسعه صادرات آن است.

100 میلیون دلار صادرات غیر نفتی از گمرک استان

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: ارزش صادرات غیر نفتی استان مرکزی در یک سال اخیر 43 درصد افزایش یافت و به بیش از 100 میلیون دلار رسید.

حسین دمیاد افزود: این میزان صادرات در قالب سه هزار اظهار نامه صادراتی صورت گرفته است که به لحاظ تعداد 11 و وزن 30 درصد رشد همراه است.

وی صادرات استان رابه بیش از 10 کشور آسیاییی و اروپایی عنوان کرد و گفت: عمده ترین صادرات استان شامل انواع ماهیان زینتی، گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی، کمباین، دکل انتقال نیرو، شمش روی وانواع شیشه است.

دمیاد گفت: وزن کالاهای غیر نفتی صادر شده به بیش از 112 میلیون کیلو می رسد که از جمله به کشورهای ارمنستان، گرجستان، عراق، عمان، ترکیه، پاکستان و سوریه صادر شده است.

دمیاد میزان صادرات نفتی استان را هم بیش از 15 میلیون دلار عنوان و اضافه کرد: کالاهای نفتی در قالب 18 فقره اظهار نامه به وزن بیش از 26 میلیون کیلوگرم به خارج صادر شده است.

550 میلیون دلار واردات به استان

او در ادامه میزان واردات به استان را 550 میلیون دلار دانست و گفت: این میزان واردات در قالب 910 فقره اظهار نامه وارداتی به استان وارد شده است که اکثر واردات شامل ماشین آلات صنعتی است.

دمیاد مبداء واردات به استان را بیشتر کشورهای اروپایی دانست و گفت: از جمله این کشورها می توان به اتریش، چین، چک، هند، ایتالیا، ازبکستان، سوئد وآلمان اشاره کرد که کالاهایی به وزن بیش از 57 میلیون کیلوگرم وارد استان کردند.

استان، مسیر ترانزیت کالا

او در این گفتگو با ترانزیتی بودن محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از 127 میلیون کیلو گرم به ارزش 887 میلیون دلار کالا از استان ترانزیت شده است که نشان از محورهای مواصلاتی استان است.

کالاهای قاچاق

دمیاد درزمینه قاچاق کالا هم گفت: در این زمینه 458 پرونده تشکیل شد که 207 پرونده حکم گرفتند و161 پرونده برائت شدند.

وی ارزش کل پرونده های متشکله را بیش از 57 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اهم کالاهای کشف شده شامل پوشاک، پارچه، موتور سیکلت، انواع مشروبات الکلی، کفش، روغن ذرت و انواع لوازم یدکی است.

مدیر کل گمرکات استان در ادامه در آمدهای ملی و استانی این اداره در سال 89 را بیش از 140 میلیون ریال دانست و گفت: درآمد مالیات بر ارزش افزوده این اداره هم به بیش از 213 میلیارد ریال می رسد.

توسعه صادرات موازی با جهاد اقتصادی

به گمان کارشناسان اقتصادی در برهه ای که کشورهای جهان در صادرات به رقابت با هم پرداختند توسعه صادرات موازی با جهاد اقتصادی است که باید به زمینه سازی آن توجه کرد.

رسیدن به افق صادرات چهار میلیارد دلاری که در توان و قابلیت کنونی استان است آرزویی است که با برنامه ریزی، برداشتن موانع وهمت و تلاش مضاعف محقق می شود.