بانک جامع اطلاعاتی هنرمندان و فعالان فرهنگی رباط کریم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در رباط کریم ، این بانک اطلاعاتی با هدف شناسایی و کشف استعداد های بالقوه هنرمندان و فعالان فرهنگی هنری گمنام، با توجه به گستردگی شهرستان رو به رشد و پرتراکم، مهاجرپذیر بودن و همچنین حضور خیل هنرمندان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری در این شهرستان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم تشکیل شده است.

این اداره در راستای اجرای طرح توسعه سرمایه‌های فرهنگی و حمایت از فعالان این عرصه، در زمینه‌های مختلف، جهت تشکیل بانک جامع اطلاعات، قصد دارد نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه هنرمندان با انجام طرح تطبیقی درخصوص حمایت و ارائه تسهیلات از قبیل بیمه تأمین اجتماعی،اعطای درجه و رتبه هنری، کمک مستمری به هنرمندان پیشکسوت و از کارافتاده، عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه ‌نگاران و هنرمندان و ... اقدام نماید.

کلیه هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان و بخشهای تابعه، جهت ثبت نام می توانند با همراه داشتن دو قطعه عکس، کپی شناسنامه و ارائه مدارک و سوابق فرهنگی و هنری به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم واقع در رباط‌ کریم ، روبروی شهرداری، جنب خیابان درختی، طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی(ع) مراجعه نموده یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 4222600 و 4225400 تماس حاصل نمایند.